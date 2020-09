Lugo entrega os primeiros premios á excelencia do turismo

ACTO. O presidente da Deputación de Lugo e do Consello Provincial de Turismo, José Tomé Roca, xunto á deputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, presidiu onte, no Día Mundial do Turismo, a entrega dos primeiros premios Lugo Cambia ao turismo lucense e ...E para comer, Lugo á gastronomía lucense á asociación de desenvolvemento rural da Serra do Courel, a Fundación Uxío Novonveyra, O Concello do Vicedo, a aplicación Xantarda e o restaurante Cantábrico da Fonsagrada.

O acto tivo lugar no Salón de Actos do Pazo de San Marcos e cada un dos premiados recibiu un diploma e unha peza de cerámica de Gundivós que acredita este recoñecemento público que lles fai o Consello Provincial de Turismo, un órgano consultivo e de participación para favorecer a gobernanza turística da provincia que foi promovido e está presidido pola Deputación de Lugo.

José Tomé Roca abriu o acto cunha intervención onde puxo de manifesto a intención e a orixe coa que xurdiron estes galardóns. “Buscamos darlle ao sector turístico e gastronómico da provincia de Lugo unha ferramenta de proxección que axude a loitar e sobrepoñerse ante os moi graves efectos da crise sanitaria, pero tamén queremos que estes premios se asenten e tras esta veñan moitas edicións máis”.

Tomé Roca reiterou o recoñecemento ao sector pola súa actitude e a súa capacidade de reacción durante a pandemia e lanzou mensaxes con perspectiva de futuro. Tivo palabras para cada un dos premiados e loou o seu incansable traballo e dedicación. REDACCIÓN