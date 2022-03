Luz Casal, premio ‘Celanova, Casa dos Poetas’ pola súa longa traxectoria musical

O xurado do premio “Celanova, Casa dos Poetas”, presidido por Antonio Puga Rodríguez, logo de teren deliberado sobre as propostas internas presentadas e valoradas as súas traxectorias vitais no campo da defensa da cultura galega e de Galicia (tal e como recollen as bases), por unanimidade acordou resolver o que segue:

Concederlle o XXXVIII Premio Celanova, Casa dos Poetas a Luz Casal, por unha longa traxectoria musical que cumpre agora as catro décadas e que a ten convertido nunha das voces femininas de maior prestixio internacional da música española.

Tralos éxitos acadados na súa primeira etapa como intérprete de pop-rock, Luz Casal ten logrado xestionar unha carreira persoal que foi quen de evolucionar cara outros rexistros musicais, cun compromiso permanente coa calidade e o achegamento á sensibilidade musical do gran público.

A súa voz está ligada a algunhas das bandas sonoras máis internacionais do cine español como foron Tacones Lejanos (de Almodóvar) ou Mar adentro (de Amenábar), destacando así mesmo, entre a multitude de colaboracións cos músicos máis importantes do panorama nacional como Miguel Ríos, a súa presenza no disco A Irmandade das estrelas de Carlos Núñez, coa interpretación de Negra Sombra, unha canción que mantén xa intimamente ligada a letra de Rosalía coa súa voz, e que aínda cobrou especial protagonismo este mesmo ano na entrega dos premios Goya.

É de destacar ademáis, o seu compromiso como galega no ámbito da dinamización social e local, coa organización anual do Festival da luz no seu pobo natal de Boimorto (A Coruña), un festival que non só é música, senón que ten entre os seus obxectivos fundacionais o da colaboración con moi diversas causas solidarias, causas que ten axudado a financiar dende a súa creación no ano 2012.

REUNIÓN PADROADO FUNDACIÓN CURROS ENRÍQUEZ Na reunión do padroado da Fundación Curros Enríquez na que se recoñeceu a Luz Casal con este galardón, tamén participaron representantes do Concello de Celanova, do Consello da Cultura Galega, da Universidade de Vigo, da Real Academia Galega e da Deputación Provincial de Ourense.

Segundo trasladou a institución provincial nun comunicado, o deputado Pablo Pérez congratulouse de que este galardón recoñeza, non só a traxectoria musical da artista, senón tamén “a vontade de levar a Galicia e á súa cultura” a todos os lugares que pisou Luz Casal.

Ademais, Pablo Pérez tamén defendeu a súa “faceta social”, en referencia ao Festival dá Luz, fundado pola cantante no concello coruñés de Boimorto co fin de recadar fondos na loita contra o cancro.

A reunión do padroado da Fundación tamén incluíu na súa orde do día a presentación da memoria de actividades correspondentes ao pasado ano, a aprobación dos orzamentos para este curso, que ascenden a 74.000 euros, así como do programa de actividades para este 2022.

MANUEL BALTAR, NA RODAXE DE ‘MOTEL VALKIRIA’. Por outra banda, o presidente da Deputación de Ourense visitou este sábado en Benposta a rodaxe da coprodución galego-portuguesa Motel Valkiria, patrocinada pola institución provincial e que conta no seu reparto co actor ourensán, Chechu Salgado, recentemente galardoado co Premio Goya a Mellor Actor Revelación por ‘Las Leyes de la Frontera’.

Alí, Manuel Baltar defendeu a Ourense como un “escenario perfecto” para as producións audiovisuais e remarcou que a aposta da Deputación por estes proxectos é unha maneira de “render homenaxe” a todos aqueles que no seu momento fixeron unha aposta por “vincular Ourense coa sétima arte, coa televisión e tamén coa gravación de vídeos musicais”.

A serie será emitida na plataforma HBO e representa unha comedia dramática con tinguiduras de thriller, que parte dunha premisa: “Que estarías disposto a facer para conseguir máis dun millón de euros?”.

O actor Chechu Salgado, expresou a súa satisfacción por rodar nun lugar “cunha historia e enerxía moi especiais” e asegurou que está “moi contento” porque Ourense se converta nun estudio de cinema.