Mª José Alonso ingresa como miembro en la Academia de Medicina de Bélgica

María José Alonso, catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica en el CiMUS de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), ingresó este fin de semana como miembro internacional de la Real Academia de Medicina de Bélgica (ARMB, por sus siglas en francés) en el transcurso de una ceremonia virtual con la que se dio entrada en la institución a 13 nuevos integrantes.

El ingreso en la Academia se considera uno de los más altos honores en los campos de la salud y la medicina en Bélgica. Entre sus académicos, la institución integra miembros procedentes tanto de Bélgica como del extranjero, acogidos como miembros internacionales.

En el acto, la ARMB dio la bienvenida a 13 nuevos académicos: 5 belgas y 8 extranjeros, procedentes, además de España, de Francia, Estados Unidos y Canadá.

“La selección de académicos es extremadamente rigurosa -explicó el profesor Jean‐Michel Foidart, secretario permanente de la Real Academia de Medicina de Bélgica- solo se aceptan una minoría de solicitudes. La admisión de un candidato al ARMB requiere la aprobación de dos tercios de los miembros. Por tanto, estamos muy orgullosos de poder dar la bienvenida a estos científicos de talla mundial con los que la ARMB mantendrá colaboraciones internacionales a nivel científico”.

María José Alonso afirmó que esta elección “es un gran honor que quiero agradecer a la Academia y a todos aquellos que me han apoyado a lo largo de mi carrera”.

Las solicitudes de nuevos miembros se evalúan sobre la base de varios criterios: excelencia científica, reputación internacional en el campo científico o clínico, excelencia del currículum y las publicaciones, y la colaboración internacional con instituciones de investigación y universidades belgas de habla francesa.

La elección para la Academia belga supone un nuevo reconocimiento a la destacada trayectoria de la profesora Alonso por parte de instituciones científicas internacionales, tras su elección como miembro de la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos en 2016, del prestigioso College of Fellows del American Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE) en 2017, y del College of Fellows de laControlled Release Society (CRS) en 2018.

Trayectoria Investigadora. María José Alonso es catedrática de Biofarmacéutica y Tecnología Farmacéutica en la Universidad de Santiago de Compostela (USC). De 2006 a 2010 fue vicerrectora de Investigación e Innovación de la USC.

Su laboratorio tiene tres décadas de experiencia en la formulación de macromoléculas, es decir, péptidos, proteínas, antígenos, anticuerpos monoclonales y polinucleótidos, utilizando sistemas de administración basados en polímeros, y fue pionera numerosos descubrimientos en el campo de la nanotecnología farmacéutica y la nanomedicina.

María J. Alonso coordinó varios consorcios de investigación financiados por la OMS, la Fundación Gates y la Comisión Europea. Es la autora más citada en España en el área de Farmacia y Farmacología y ha estado entre los Top Ten en Farmacología (ranking internacional Times Higher Education, 2010) (Índice H 96). Recientemente, pasó a formar parte de la Power List de los investigadores más influyentes en el campo de la Biofarmacia (The Medicine Maker, 2020)

Ha recibido 36 premios, entre ellos la Medalla a la Excelencia en Investigación y Educación otorgada por el Gobierno de España, el Premio Jaime I, la Medalla Castelao que concede la Xunta de Galicia, y otros premios otorgados por organismos y fundaciones científicas.

Es miembro del College of Fellows del American Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE) y Fellow de la Controlled Release Society, miembro de dos academias en Galicia, la Real Academia de Farmacia de España (RANF), miembro de la Real Academia de Medicina de Bélgica y también miembro de la Academia Nacional de Medicina de EE. UU. (NAM).