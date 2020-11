Máis aventuras de Astérix e Obélix en lingua galega

Edicións Xerais de Galicia neste mes de outubro vén de ofrecer dous novos títulos traducidos ao galego por Isabel Soto, Xavier Senín e Alejandro Tobar da serie de aventuras en banda deseñada protagonizada polos galos Astérix e Obélix, creada por René Goscinny (París, 1926-1977) e o debuxante Albert Uderzo (Fismes, 1927-2020).

En O menhir de ouro, a apracible vida da pequena aldea gala rómpese cando o bardo Asegurancetúrix decide participar no torneo dos bardos galos no bosque dos Carnutes co propósito de obter o máximo galardón: o Menhir de Ouro. Astérix e Obélix acordan acompañalo nesa aventura na que terán que soportar os seus terribles rechouchíos.

En Astérix e os normandos nárranse os acontecementos que sucederon no ano 50 a.C. cando os normandos chegan á aldea dos irredutibles Astérix e Obélix coa intención de descubrir que é o medo. Dúas divertidas aventuras coas que gozar da lectura en familia! m.fboo@udc.es