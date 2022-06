Máis de 120 artistas nun Resurrection Fest dentro dos concertos do Xacobeo

Gracias á espectacularidade do cartel, así como á súa especialización musical, este evento consolídase como unha das principais citas europeas e a máis importante de España no seu xénero. Así púxose de manifesto na presentación oficial en Viveiro, na que interveu a directora de Turismo de Galicia.

Durante a súa intervención, Nava Castro destacou a importancia deste tipo de celebracións, xa que, gracias a súa calidade, este festival consolídase como un dos grandes do Xacobeo, atraendo a máis de 140.000 persoas a participar durante os seus 5 días. Por iso, animounos a solicitar a declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia para este evento.

“Temos que sentirnos enormemente orgullosos do traballo realizado, de que celebracións como a que estamos a presentar acaden un éxito internacional e sexan un elemento tractor e dinamizador tanto do sector cultural e turístico como do conxunto da sociedade e do territorio” finalizou a directora de Turismo de Galicia.

Ademais do patrocinio como cita destacada dos Concertos Xacobeo, o Resurrection Fest conta cunha achega adicional ao seu financiamento a través das subvencións a festivais de música que convoca cada ano a Xunta a través da Axencia Galega das Industrias Culturais.

Á presentación tamén asistiron o director de Industrias Culturais, Jacobo Sutil; o delegado da Xunta en Lugo, Javier Arias; o director de Patrocinios Musicais de Estrella Galicia, Víctor Martiñán, e o CEO de Bring The Noise e director da cita, Iván Méndez.

O festival enmárcase na programación de Concertos do Xacobeo, que espallará espectáculo por toda Galicia con 350 artistas de primeiro nivel que chegarán a todos os recunchos nun Ano Santo extraordinario. redacción