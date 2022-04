Máis de 300 profesionais concorren nos Premios María Casares do 2022

Santiago. Un total de 30 espectáculos e máis de 320 profesionais concorren aos XXVI Premios de Teatro María Casares, galardóns organizados pola Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) dende a súa fundación en 1997 coa colaboración habitual de institucións e entidades como son a Xunta de Galicia, o Concello da Coruña, a Deputación da Coruña, a Fundación SGAE, a Fundación AISGE ou Gadis. O proceso de inscrición finalizou o pasado 10 de marzo rexistrando unha gran participación ao inscribírense un total de 30 montaxes e 327 candidaturas de profesionais que se postulan para as catorce categorías nas que se dividen os premios: maquillaxe, vestiario, iluminación, escenografía, música orixinal, texto orixinal, adaptación-tradución, actor secundario, actriz secundaria, actor protagonista, actriz protagonista, dirección, espectáculo e espectáculo infantil.

Tras a fase de inscrición, a AAAG iniciou xa a primeira rolda de votacións, aberta xa a un cen so formado por máis de 450 profesionais do sector das artes escénicas. Dese xeito, ademais do corpo asociativo da AAAG, poderán votar responsables da xestión e programación cultural, xor nalistas, críticos e as persoas finalistas en edicións anteriores. Das súas votacións, sairán os es pectáculos e profesionais finalistas en cada unha das catorce categorías, que se darán a coñecer a finais do abril na tradicional Festa de Finalistas, que se celebrará na Cafetería Lasso do Audito rio de Galicia. O prazo de votacións estará aberto até o 18 de abril ás 15.00 h.

Os Premios de Teatro María Casares son o gran escaparate do teatro, así como a gran festa para toda a profesión teatral. Este ano, a entrega celebrarase o vindeiro 2 de xuño no Teatro Rosalía Castro. Ese día entregarase ademais o Premio de Honra Marisa Soto, que se lle concede cada ano como homenaxe a unha persoa ou a unha entidade, e lerase o Manifesto Galego no Día Mundial do Teatro, que neste 2022 redactou o actor Fernando Dacosta. ECG