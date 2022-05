LITERATURA Máis de 900 persoas participaron no V Concurso de Microrrelatos da Real Academia e PuntoGal, que premiará nove historias de ata 200 palabras escritas por autores e autoras de todas as idades. Os membros dos xurados resolverán os contos gañadores nos vindeiros días. Posteriormente, como noutras convocatorias, serán recollidos nunha edición dixital.

Na categoría de adultos presentáronse preto de cincocentos microrrelatos que serán avaliados polo presidente da RAG, o escritor e xornalista Víctor F. Freixanes; o presidente de PuntoGal e tamén académico Manuel González González, catedrático de Filoloxía Románica da USC; a académica correspondente e profesora de Literatura Comparada da UDC Olivia Rodríguez; o director xeral de PuntoGal, o xornalista e profesor da USC Darío Janeiro, e a xornalista Marta Otero Mayán, membro do comité de redacción da revista Luzes.

As preto de trescentas historias que concorren na categoría infantil (ata 11 anos) e as case dúascentas presentadas á xuvenil (de 12 a 17 anos) están a ser lidas polo xurado composto pola escritora e académica Fina Casalderrey, membro da comisión executiva da RAG; a enxeñeira de telecomunicacións e profesora da Universidade de Vigo Edita de Lorenzo, secretaria da xunta directiva de PuntoGal; o escritor, crítico literario e profesor Ramón Nicolás, membro correspondente da RAG; a filóloga Cristina Ríos, membro do equipo de PuntoGal, e Santiago Romero, membro do comité de redacción de Luzes.

A decisión dos xurados será dada a coñecer nas páxinas web da Real Academia Galega e PuntoGal e mais na do propio concurso, relatos.gal, onde tamén se difundirá a publicación dixital que recollerá as historias gañadoras. A revista Luzes tamén os publicará na súa versión en papel xunto a unha escolma dos microrrelatos finalistas. redacción