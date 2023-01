Máis de trescentas funcións escénicas e musicais en 40 municipios ata xuño

Santiago. A Xunta de Galicia e as 40 entidades locais asociadas á Rede Galega de Teatros e Auditorios cofinancian con 1,1 millóns de euros o desenvolvemento da nova carteleira semestral deste circuíto, no marco do que se celebrarán preto de 320 funcións a cargo de 114 compañías de artes escénicas e grupos de música ata finais do vindeiro mes de xuño.

Mantéñense así os niveis de investimento en contratación artística rexistrados ao abeiro desta programa autonómico en 2022, que se pechou cun balance anual de 527 actuacións e cun incremento orzamentario de máis dun 12% respecto a 2021, reforzando o seu papel como unha das principais vías para a distribución dos espectáculos producidos profesionalmente en Galicia.

Os espectáculos teatrais, a gran maioría de produción galega, concentran boa parte da oferta da rede, con 250 funcións programadas −68 delas, especialmente para o público familiar− a cargo de 79 compañías profesionais.

Destacan, entre eles, algunhas das agardadas novidades da actual temporada teatral, como a estrea a pasada fin de semana no Teatro Rosalía Castro de Mosca, no que a compañía Ártika aborda o drama do acoso escolar con Gustavo del Río na dirección, ou de Vox Populi, de Malasombra, ópera rock de gran formato que ofrecerá as súas primeiras representacións públicas o venres 20 e o sábado 21 no Pazo da Cultura de Narón. O do Rosalía será tamén o primeiro escenario no que se poderá ver o 3 de marzo Unha inimiga do pobo, versión da obra de Henrik Ibsen a cargo de Talía Teatro.

Ao tempo, a Rede de Teatros e Auditorios acolle formacións que se incorporaron recentemente ao panorama escénico galego. REDAC.