Máis dun cento de persoas do mundo do mar están traballando no Plan da Cultura Marítima de Galicia

deseño. A conselleira do Mar, Rosa Quintana, puxo onte de relevo o traballo que está a realizar a comunidade para o deseño do Plan da Cultura Marítima de Galicia. Horizonte 2030 no que traballan a Xunta e a Universidade da Coruña coa colaboración de distintas entidades e máis dun cento de persoas de distintos perfís vencellados ao mundo do mar. Xente, especificou a titular de Mar, que presta os seus recordos e vivencias e cede a súa opinión e experiencia para definir compromisos estratéxicos para poñer en valor e conservar o patrimonio marítimo galego.

Así o sinalou este sábado durante a inauguración do Foro Debate da Cultura Marítima de Galicia, enmarcado nos traballos para a elaboración do plan e celebrado hoxe no Museo do Mar de Galicia en Vigo. Alí tamén fixo fincapé en que esta colaboración é “a pedra angular do exercicio da dignidade colectiva da sociedade no coidado do que ela creou e do que lle pertence”.

Un labor, subliñou Rosa Quintana, que ten o seu máximo expoñente nos grupos de acción local do sector pesqueiro nos que conflúen o sector pesqueiro e outros axentes territoriais e culturais que participan activamente na toma de decisións para o desenvolvemento do litoral. Neste sentido, incidiu no valor da participación destas persoas para entender o modo de vida da xente do mar, a evolución dos seus oficios e técnicas e a transformación da terra.

O Foro Debate da Cultura Marítima, que se celebrou en Vigo e que pudo seguir en streaming, foi un espazo de intercambio de ideas e reflexións sobre o sector.

Nel expuxéronse as conclusións das sete mesas participativas realizadas con axentes do mar por distintos puntos de todo o litoral galego e co apoio dos grupos de acción local do sector pesqueiro, que actuaron como anfitrións locais, co fin de extraer información para a elaboración do Plan da Cultura Marítima. Redacción