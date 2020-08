Mala Rodríguez canta en ‘Hasta el cielo’, nueva película de Vaca Films

Santiago. Hasta el cielo encara su cuenta atrás con los ajustes lógicos por crisis sociosanitaria actual, que ha llevado a su productora gallega, Vaca Films, a aplazar una semanas su estreno.

Antes de su próximo desembarco en cines el miércoles 2 de septiembre, ya gana eco con el lanzamiento del tema principal de su banda sonora y el videoclip oficial.

El músico, productor y compositor ferrolano afincado en Madrid, Carlos Jean, nominado en seis ocasiones a los Grammy Latinos compone la banda sonora de la película y presenta, junto a Mala Rodríguez, el rapero Dollar Selmouni y la actriz Carolina Yuste, su tema más destacado: Hasta el cielo.

A partir del día 20 de agosto ya se podrá escuchar ese corte que centra la banda sonora de una historia que cuenta las aventuras de Ángel, un chico del extrarradio madrileño cuya vida cambiará para siempre el día que conoce a Estrella en una discoteca. Tras una pelea con Poli, el posesivo novio de la chica, este descubre que Ángel tiene talento para meterse en problemas y, lo más importante, para salir de ellos. Por eso, le anima a unirse a su banda de aluniceros que tiene en jaque a la policía de Madrid. El reparto incluye a Miguel Herrán, Luis Tosar, Carolina Yuste, Asia Ortega, Patricia Vico y Fernando Cayo,

Es una película con guión de Jorge Guerricaechevarría, quien señala que su trama está́ inspirada en hechos reales.

Para su director, Daniel Calparsoro, “es una joya que he codiciado durante años y que por fin he conseguido llevar a cabo. Te entra por los ojos, pasa por las tripas y va directa al corazón”, asegura en la nota de prensa. X. S. C.