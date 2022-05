‘Malencolía’, de A. Zarauza, no Día das Letras do Festival de Cans no Porriño

O Porriño. O Festival de Cans, que este ano suma unha xornada de programación coincidindo co Día das Letras, comeza este 17 de maio a súa semana grande. Tralo éxito da retrospectiva das tres longametraxes de João Nicolau na previa do certame, o Festival de Cans únese ás conmemoracións deste martes festivo na comunidade con cinema e arquitectura feitos en Galicia.

Malencolía é a nova longametraxe do director compostelán Alfonso Zarauza, un dos participantes máis fieis participantes deste festival. Na edición do 2021 presentaba este proxecto en Fillxs de Cans, e estará este martes 17 ás 17.30 h na proxección no Centro Cultural do Porriño. Nese mesmo espazo, ás 20 h, terá lugar a inauguración da exposición Entre Cans e Venecia, dos arquitectos coruñeses Juan Creus e Covadonga Carrasco, que inauguran a montaxe exposta na famosa Bienal de Venecia.

Con 11 nominacións aos Premios Mestre Mateo celebrados en marzo, Malencolía fíxose con dous galardóns, os de Diego Anido e Iolanda Muíños como mellores actor e actriz de reparto. Rodado no Carballiño, o filme, que mestura terror e comedia, narra a volta ao rural galego desde Berlín da parella protagonista, formada por Xulio Abonjo e Melania Cruz. Tras mercar unha casa por Internet, intentarán comezar unha nova vida nunha pequena aldea na que vive Isolina, a única veciña, unha personaxe moi peculiar. Á proxección, que será de entrada libre ata completar cabida, acudirán o director e guionista, Alfonso Zarauza, xunto a Melania Cruz e Ledicia Sola, outra das integrantes do elenco. ECG