‘Malicia Noticias’ opta a dous galardóns nos Celtic Media

O espazo de humor coas novas máis pícaras da TVG, o Malicia Noticias, opta a dous galardóns nos Premios Celtic Media Festival 2021, cuxas candidaturas se anunciaron onte desde Escocia. Todo un éxito para este programa, que se suma aos dos outros dez programas dos medios públicos galegos que son candidatos aos premios do prestixioso certame.

A disparatada análise da actualidade do Malicia Noticias competirá no apartado de Entretemento baseado en feitos reais con tres programas da BBC, a galesa S4C e a TG4 de Irlanda. Na categoría de O espírito do festival, o programa da Galega enfróntase polo premio a tres producións das canles S4C, BBC e France Télévisions.

De domingo a mércores, as novas en clave de humor do Malicia Noticias dan paso a oferta de entretemento do prime time na TVG. Arturo Fernández, Lucía Veiga, Pepe Capelán, Noelia Rei, Brais Doval, Oswaldo Digón, Rocío Candal e Antonio Mosquera son as facianas máis coñecidas que lle dan unha divertida e tola volta á actualidade da nosa terra en cada emisión.

O Celtic Media, certame que promove a cultura e as linguas dos países celtas nos ámbitos do cinema, a televisión, a radio e os novos medios de comunicación, anunciou onte desde Escocia a selección dun total de once programas da TVG e a Radio Galega para facerse cos galardóns da 42 edición do festival, que se resolverán en setembro, nunha gala que se celebrará de xeito virtual.

Por parte dos medios públicos son candidatos tamén aos premios: Os castros, Desmontando Galicia, Un canto á vida, Aquelando na casa, Pensando en ti, Convivir deportivo, Máis ca vida, Auga seca e A illa das mentiras.

En canto ao día de hoxe, os espectadores da TVG verán esta noite Eu quero verán, un programa especial dedicado a unha das épocas do ano máis ansiadas por todos, que está a piques de comezar.

O espazo propón unha intensa e divertida viaxe polas catro provincias para descubrir as historias da xente que vive con auténtica paixón estes meses de calor. As reporteiras do programa, Adela Bértolo, Fátima Mella, María Rial e Rocío Candal, serán as encargadas de facer este refrescante percorrido.

Para comezar, estarán en Sanxenxo e no Grove.