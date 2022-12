‘Malo Será!’ retorna polo día dos inocentes cunha función

Neste Día dos Inocentes, o programa ‘Malo será!’ fará unha nova parada na ruta que leva o mellor humor polos teatros de toda Galicia. O Auditorio Mar de Vigo acolle un novo episodio do espectáculo conducido por Lucía Regueiro, que desta volta contará coa actriz María Mera como convidada e con Sara Fernández representando o novo talento vigués.

Neste capítulo, Chiruca enfrontarase a novas formas de gastronomía e a coñecida construtora de Moncho e Paco presentará o seu proxecto de reforma da praza do Obradoiro. Non faltarán bromas, situación surrealistas e unha chea de personaxes que farán gozar o público ao outro lado da pantalla e nas butacas do teatro.

A REVISTA. Xosé Ramón Novoa, director proxecto N-VI, a nosa Ruta 66, visita o estudo de ‘A revista’ con Silvia Vázquez, outra das promotoras. Falarán desta iniciativa, que ideou tras a experiencia vivida nunha viaxe ao longo da Ruta 66 dos Estados Unidos. Quere replicala na antiga estrada entre Madrid e A Coruña, para crear unha experiencia de slow travel, convertendo este traxecto nunha alternativa de ocio.

Tamén estará no espazo matinal a xoieira Maria Candamo. O seu é un negocio moi especial, xa que fai pezas sostibles de resina, con restos que atopa nas costas galegas.

Combinando ecoloxía e arte, amosaralles aos espectadores da Televisión de Galicia que rendibilidade e coidado do medio ambiente poden ir da man.

Doutra banda, nestas datas tan propicias para mercar agasallos, a presentadora do programa, Loly Gómez, conversará con Kepa Loizaga, voceira da OCU, sobre o que deben saber os compradores en relación á devolución de agasallos Nadal; tamén dará consellos para os cotillóns de fin de ano e explicará as medidas da Administración para protexer os consumidores.

O magazine conectará en directo co Auditorio Sede Afundación Pontevedra, que acollerá o espectáculo de ilusionismo de Pedro Vuelta. Ademais, contará con colaboradores habituais. A xornalista Ana Gayoso ocuparase da crónica rosa; o médico do Hospital San Rafael da Coruña, Manuel Viso, dos temas de saúde, e Marcus Fernández do eido tecnolóxico, coas novidades que agardan no ano que entra e os atrancos que, ás veces, depara o mundo dixital, como as caídas de Twitter.