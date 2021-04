“¡Manda huevos!”, que diría Trillo

Pocas veces me he reído tanto con otro periodista como con Ana Rosa Quintana, que ahí donde la ven es una profesional como la copa de un pino y lamento no coincidir en el tiempo con la emisión de su programa matinal.

Como muchos de ustedes, el otro día recibí un wasap que recogía apenas un minuto de una intervención de la presentadora en la que estallaba contra una de esas peticiones de nuestros políticos que solo puede ser calificada de extemporánea, como poco.

El audio en cuestión no es actual, corresponde a una emisión del pasado 28 de enero pero no deja de tener su enjundia, ya que la estrella matinal de Telecinco arremetía contra una proposición no de ley de Podemos en el Parlament balear en la que solicitaba que los huevos que se sirvan en los comedores públicos procedan todos de gallinas no enjauladas.

Esta petición se extendió posteriormente a otras cámaras autonómicas, como la madrileña, donde la ocurrencia seguro que hizo troncharse a Isabel Díaz Ayuso.

Estamos en la situación que estamos, nos encontramos como nos encontramos, nuestra economía va como va, de nuestros bolsillos ya ni hablamos y los adláteres de Pablo Iglesias se preocupan por el origen de los huevos.

Yo entendería y compartiría que reclamaran su salubridad, que exigieran canales de comercialización más sotenibles, que todos los alimentos, no solo este, llegaran a los más necesitados y paliaran la insoportable situación por la que pasan miles y miles de familias...

Pero si las gallinas están o no encerradas, no sé, no lo veo ni creo que lo comprenda.

Se imaginan cuánto campo ocuparían las gallinas que ponen todos los huevos que nos comemos en España. La avicultura es una industria que necesita de métodos enormemente afinados y prácticos para poder general y distribuir la ingente cantidad de productos que demandamos y exigimos todos los días los consumidores españoles, o de donde quiera que seamos.

Que sí, que estaría muy bien que las gallinas camparan a sus anchas y comieran sus naturales lombrices en lugar de piensos, que los cerdos no estuvieran en granjas sino correteando por las dehesas engullendo bellotas y castañas, que los conejos que nos comemos anduvieran como sus congéneres salvajes, que saltan y viven en libertad.

Todos sabemos que si eso fuera así no habría alimentos suficientes para todos y el coste de su producción sería inalcanzable para la inmensa mayoría de los ciudadanos.

“Claro que es deseable, claro que todos queremos vivir en un mundo mejor, que todos queremos comer lo cercano, lo sano (...). ¡Liberemos los huevos! Es el momento ahora de liberar todos los huevos cuando estamos perfectamente hasta los huevos”. gritó Ana Rosa.

¡Y con cuánta razón!

Miren, esa petición está a la altura de aquella de 2019 de la asociación Santuario Animal Almas Veganas, que pedían que se separara a las gallinas porque los gallos las violaban. ¿Lo recuerdan?

Yo, si los señores de Podemos me lo permiten, pediría más trabajo para los jóvenes, nuevas y prácticas perspectivas laborales para los parados, pensiones dignas para tantos jubilados a los que no les llega el dinero ni a mediados de mes, que se erradiquen de una vez por todas los productos plásticos de un solo uso, que la lucha contra el cambio climático sea una auténtica realidad.

Volvería a pedir que nuestros políticos trabajen, piensen, legislen, nos gobiernen; que se dejen de refriegas e intrigas, de independencias y soberanismos, de censuras y transfuguismos, de acusaciones e insultos.

Vaya, que cumplan con aquello para lo que les elegimos, administrar el país, las comunidades y los municipios, y que se dejen de una vez por todas de chorradas.

¿Han visto ustedes la que tienen montada otra vez en Cataluña, el agrio enfrentamiento que hay en Madrid, el resquemor y la rabia que quedó en Murcia?

Pero no; tenemos a nuestros diputados autonómicos pensando en si los huevos son de granja o de corral, blancos o morenos; luego pedirán que los calabacines y las berenjenas no sean tan fálicos por la agresión que suponen para las mentes más sensibles, otros querrán decolorar los tomates y los obsesivos exigirán más simetría y uniformidad a las patatas.

Señores, que desde que nos quitaron las pepitas a las sandías no saben igual.

Y así nos va.

Con las ganas que tenemos todos de un poco de esperanza, de disfrutar de la vida sin amenazas víricas, de soñar con un futuro factible y accesible, de soñar con un camino de balsosas amarillas que nos lleve hasta nuestro anelado mago de Oz.

¡Manda huevos! que diría Federico Trillo.