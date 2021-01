Manifesto da AELG en defensa dos dereitos de autoría no eido dixital

Santiago. Ante a próxima transposición da Directiva de Dereitos de Autor no Mercado Único Dixital, a Conferencia de Asociacións de Escritores e Escritoras do Estado Español, á que pertence a Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG), que representa a máis de 6.000 autores, enviou onte pola mañá un manifesto ao Ministerio de Cultura e Educación, no que solicita o recoñecemento da xestión colectiva obrigatoria e a irrenunciabilidade do dereito de autoría recoñecido no artigo 15 desta directiva.

Baixo o título Manifesto pro-dereitos de autoría para os escritores, xornalistas e outros autores, a norma europea prevé no seu artigo 15 un dereito conexo a favor dos editores de prensa, con participación dos autores, polos usos dixitais que realizan dos seus contidos determinados servizos de información, tales como agregadores e buscadores. O Estado deberá traspoñer esta directiva ao seu ordenamento xurídico antes do 7 de xuño deste ano.

Neste sentido, lembran que “esa directiva recoñeceaos xornalistas, escritores e titulares de dereitos sobre obras e outras prestacións incorporadas ás publicacións de prensa, unha parte axeitada dos ingresos percibidos polo editor en concepto deste dereito”. O texto reclama “transparencia na súa xestión” e, para iso, solicitan o “recoñecemento da xestión colectiva obrigatoria para este dereito unido á consideración de irrenunciabilidade” como única forma de facer efectivo dese xeito este dereito. ecg