Manquiña e Víctor Fábregas no ‘Land Rober Summertime’

O humor con maiúsculas será protagonista, un xoves máis, na Televisión de Galicia, que ofrecerá unha nova entrega de Land Rober Summertime, unha refrescante oferta coa que os amantes da comedia poden vivir este verán os mellores momentos e os sketchs máis hilarantes deste programa de referencia na canle pública.

Os convidados que pasarán esta noite polo escenario do ‘Land Rober Summertime’ serán un dos nosos actores máis queridos polo público galego, Manuel Manquiña, e outro dos nosos humoristas galegos tamén máis recoñecidos, Víctor Fábregas. Os dous pintarán a mona, dando boa mostra no espazo das súas habilidades para a diversión. Por suposto, unha edición máis cómpre salientar a participación do presentador Roberto Vilar, apoiado nos variados sketchs por Eva Iglesias e Miguel Canalejo, para que os espectadores gocen da festa rachada que proporá a Galega.

Nesta edición de verán do Land Rober, os espectadores asistirán, amais, aos sketchs de ‘Fontanería Paco e Fillo’, amais, Jonathan non fala e os pais lévano ao centro de saúde e Marta, a nova presidenta de Indatex, acode ao comedor da empresa. Tamén se desenvolverán dous xogos. Por unha banda, no ‘A quen lle pasou?’ contarase unha anécdota vergoñenta de alguén do público e, pola outra, en ‘A nai de quen?’ participarán os nenos Lucía, Yose, Daniel e Noel.

SAUDADE DE TI. Como verán hoxe os espectadores de Saudade de ti, Santi trata de convencer a Celia de que a súa aventura con Raúl non é unha boa idea. A médica está convencida de que merecen unha nova oportunidade, aínda que iso supoña traizoar a Mónica. A amizade entre as dúas está morta, pero quizais o vínculo que as une sexa o suficientemente forte para que Celia renuncie ao amor da súa vida.

Raúl trata de esquivar as sospeitas da súa nai sobre se está detrás de ‘Caldeirada de Abrente’. Pero iso agora mesmo é o menor dos seus problemas. Xa tomou a súa decisión e pensa deixar a Mónica. Só un oportuno desmaio da muller pode torcer os seus plans... polo menos nun principio, porque non pensa botar marcha atrás e non pode permitir que a xente siga decatándose da súa infidelidade.

No bar, Dimas trata de gravar a Teresa realizando as receitas para a páxina web. A actitude de Teresa diante da cámara resulta ser unha auténtica sorpresa, pero non todas as sorpresas son boas. E na tenda de pesca, Noa comeza o seu primeiro día baixo a atenta mirada de Lucho. Quizais unha mirada demasiado atenta para Brais, que non pode conter os seus celos.