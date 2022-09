Manuel Sastre hace su estreno como novelista con su obra ‘Armonía’

Santiago. Manuel Sastre presenta su novela Armonía, ofreciendo una historia de descubrimiento personal para su protagonista, la joven Nessa. Todo se desencadena al obtener un diario manuscrito que no debería poseer, ni siquiera existir. Un diario que todos buscan y que contiene las claves de lo que sucedió y puede volver a suceder. El lector se adentra en el mundo de la Armonía, donde se evita la escritura manual, y la Autoridad vela por la felicidad y el equilibrio.

La novela narra la historia de Nessa y Tebe. Hermanas, y rivales. Nessa es brigadista de la Felicidad, y llega a poseer el Diario, Tebe desea hacerse con él. Ese Diario custodia claves y verdades que nadie debería conocer. Desvela los misterios ocultos tras la inmutable Armonía.

Una sociedad en la que no hay nada prohibido, pero no se puede hacer lo que no esté aprobado por la Autoridad de la Armonía. Donde todas las ciudadanas tienen su destino bien definido y marcado por la omnipresente y benévola tecnología. Donde operan las Brigadas de la Felicidad, encargadas de asegurar la reorientación de cualquier trasgresora.

Se trata de una historia que transcurre en el mundo que podría ser real mañana. El lector se adentra en esa nueva realidad, para descubrir que nada es lo que parece, y desvelar junto a Nessa terribles secretos que alguien se cuidó que se guardaran cuidadosamente durante décadas.

Entre ellos sobresale la llamada “Operación Sherman”. Un gran acontecimiento del pasado sin cuya existencia no se entendería la mera existencia de la Armonía. Una operación de la que nada se sabe y sólo perdura algún rumor.

El autor traza una historia minuciosa y ágil, en la que ha cuidado cada detalle, creando un mundo vívido, verosímil. Presenta una sociedad en la que el lector se involucra hasta sentirse parte de ella. Un entorno en el que las vidas de muchos personajes se entrecruzan hacia un inevitable desenlace. La narración amalgama el presente con el pasado, creando un potente mosaico de acontecimientos. Un devenir vertiginoso e intenso.

Son capítulos cortos, punzantes. Con un estilo directo en el que se ha cuidado cada detalle de la historia. El lector se ve arrastrado por la trama, y por la sensación de que lo que está leyendo podría de verdad ocurrir en cualquier momento. La línea entre nuestro mundo y la sociedad de la Armonía le parecerá más tenue de lo que le gustaría reconocer.

Armonía es su primera novela. En ella se refleja tanto la capacidad de manejo del lenguaje de un sólido poeta como el rigor narrativo y conceptual de un hombre de mundo, con larga experiencia profesional y personal, desarrollada en varios continentes. André Couce