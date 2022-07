Manzaneda prepara o certame Celtibérico de Bandas de Gaitas

Ourense. Manzaneda celebra este domingo, día 31 de xullo, a XIII edición do Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas. Unha cita de referencia que completa un fin de semana cunha intensa programación en Manzaneda, que acollerá o sábado, na Praza da Igualdade do municipio, o V Serán da Seitura e, unhas horas máis tarde na estación de montaña, coa Noite Celta.

O vicepresidente segundo da Deputación, César Fernández, participou este mércores na sala de prensa do Pazo Provincial na presentación destes eventos, que contan co apoio do goberno provincial, a Xunta de Galicia, o Concello de Manzaneda e a Estación de Montaña de Manzaneda. Fernández estivo acompañado polo alcalde do municipio, Amable Fernández, o director da Estación de Montaña de Manzaneda, Víctor Manuel Picos, e polo director da Escola e a Real Banda de Gaitas da Deputación, Xosé Lois Foxo.

César Fernández resaltou a importancia da cooperación institucional para organizar un “fin de semana moi singular, porque combina con gran acerto a nosa cultura tradicional coa fermosa paisaxe do entorno da Estación de Montaña de Manzaneda”. Por iso, “é moi recomendable gozar coa calidade dos participantes e da paisaxe”, sinalou o vicepresidente antes de invitar a todos a asistir a este fin de semana, “precisamente neste verán que retomamos os eventos multitudinarios”. Fernández destacou tamén o traballo de Xosé Lois Foxo á prol da cultura galega.

Un recoñecemento ao que se sumou na súa intervención o alcalde de Manzaneda, que tamén agradeceu a participación das bandas e gaiteiros no certame. Amable Fernández invitou a todos á asistencia a un evento que, o domingo, contará cunha carpa para xantar e con postos de artesanía na explanada da estación de montaña. “Recuperamos o ambiente que tiñamos antes da pandemia”, sinalou o rexedor.

“É un honor acoller este fin de semana de citas culturais”, resaltou o director da Estación de Montaña, que avanzou todo o seu apoio para seguir potenciando o Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas, o Serán da Seitura e a Noite Celta.

Pola súa banda, Xosé Lois Foxo remarcou a filosofía dun evento deseñado para a “promoción e a difusión da cultura galega”. O director da Escola Provincial de Gaitas explicou que con eventos como o Serán da Seitura “queremos recuperar aqueles vellos cánticos nas memorias das nosas xentes do século XIV, e representados na escultura da cantareira Ludivina Pérez”.

Foxo tamén destacou a participación dos rapaces na Noite Celta -“unha festa de alegría”- e a presenza de bandas e gaiteiros de referencia dentro do Certame do domingo. “Manzaneda é un absoluto referente da música popular galega”. ECG