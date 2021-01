María José Alonso recolle o Burdinola de Investigación

A catedrática da USC María José Alonso recolleu onte o XVII Premio de Investigación Burdinola en recoñecemento ao seu traballo no eido da biomedicina personalizada e rexenerativa con relación aos nanomateriais e nanopartículas. O acto celebrouse no Paraninfo da Facultade de Xeografía e Historia e estivo presidido polo reitor Antonio López.

O laboratorio da profesora Alonso é dende 1990 pioneiro en España no ámbito da Nanomedicina. A súa orientación, cunha clara vocación traslacional, centrouse no desenvolvemento de terapias baseadas en fármacos biolóxicos, poñendo o foco no eido da medicina personalizada e rexenerativa.

María José Alonso acadou o noveno posto na clasificación mundial do Times Higher Education, no ano 2010, na área de Farmacoloxía e Toxicoloxía. Asemade, na última década ocupou o primeiro lugar na clasificación española que mide o impacto dos traballos científicos na área de Farmacoloxía (índice H= 90; >27.000 citas).

Este ano foi incluída na Power List 2020 dos investigadores máis influentes do mundo no ámbito biofarmacéutico (The Medicine Maker, 2020). É tamén membro de cinco Academias, entre elas a Academia de Medicina de Estados Unidos.

Unha actividade en contacto directo cos equipos de investigación e unha especial sensibilidade coa contorna social, fixeron xermolar en Burdinola a idea de crear un galardón que, precisamente, contribuíse ao recoñecemento, a valoración e o estímulo da comunidade científica. Este propósito materializouse no ano 1994 coa posta en marcha do primeiro Premio de Investigación Burdinola. Dende entón, a lista de galardoados foi medrando con grandes nomes da actividade científica española.

Nesta décimo sétima edición, sete expertos avaliaron as diferentes candidaturas. O xurado estivo presidido por Joseba Pineda, decano da Facultade de Medicina e Enfermería da Universidade do País Vasco; sendo secretario o director da Fundación Universidade-Empresa Euskoiker, Alfonso Hernández. O comité contou tamén cos vocais Laura Lechuga, Rosa Hernández, Ramón Colomer, Guillermo Zalba e Mikel Martínez, director xeral de Burdinola, este último con voz pero sen voto.

No seu ditame, o xurado tamén quixo destacar o elevado nivel de calidade de todas as candidaturas presentadas.