María Mera, convidada na edición de hoxe de ‘En feminino singular’

No programa de hoxe de En feminino singular, os espectadores da TVG coñecerán dúas mulleres vinculadas ao eido da cultura e a arte. Unha dedícase ao mundo das letras e outra á actuación. Dous xeitos moi distintos de expresión artística, pero con nexos en común, dúas historias que aproximan unha visión máis íntima de dúas mulleres moi recoñecidas nas pantallas galegas. María Mera, de 34 anos, é actriz, presentadora e mamá. Licenciouse en Xornalismo e tamén estudou Arte Dramática. O seu primeiro traballo como actriz foi na exitosa serie Matalobos, que a converteu nun dos rostros máis coñecidos da TVG. Pero, sen dúbida, o seu éxito internacional máis recente e importante é O sabor das margaridas, a primeira serie en galego de Netflix, dispoñible para máis de 180 países. Tamén traballou baixo a dirección do coñecido director Pedro Almodovar en Julieta, ou en películas como O descoñecido.E Yolanda Castaño ten 44 anos e é poetisa e crítica literaria é´ a outra convidada. As súas poesías viaxan por todo o mundo, sendo así un dos rostros máis populares e internacionais da poesía galega. Con tan só 17 anos publicou o seu primeiro libro, Elevar as pálpebras, e con 21 gañou o Premio Nacional da Crítica. Desde 2009 dirixe varios proxectos con poetas galegos e internacionais e fundou a súa propia Residencia para Escritores na Coruña en 2019.

