María Patiño y los 8 tuits del estudiante de Periodismo que le pide ser madrina en la USC

María Patiño, nacida en Ferrol, una de las presentadoras estrella de los formatos rosas de Telecinco, centra una polémica desatada en redes sociales tras saberse que será madrina de la nueva hornada de licenciados de la Facultad de Periodismo de la Universidade de Santiago (USC).

Conocida por su labor como conductora y/o colaboradora de programas del corazón como ‘Sábado Deluxe’, ‘Sálvame’ o ‘Socialité’ (lo presenta cada domingo), Patiño viajará a Santiago el próximo 25 de junio para acompañar a la nueva promoción de Xornalismo de la facultad compostelana, según dijo ella misma en antena.

El estudiante de la USC Jose Manuel Ferreira (en Twitter @josemdferreira) intervino el pasado domingo en directo en ‘Socialité’ (minutos 36) para pedirle a María Patiño que sea la madrina de ese grupo de alumnos, oferta que aceptó encantada.

María Patiño se define en su Twitter (@maria_patino) con una sola palabra: “periodista”.. Dicha cuenta, abierta hace diez años, es seguida por más de 460.000 perfiles, como la de Instagram (con 492.000 followers y donde se describe más a fondo, como “periodista inquieta”). Esas redes dan eco a una presentadora cuyo trabajo gira alrededor de nombres como Rocío Flores, Rocío Carrasco, Belén Esteban y otros que pueblan el universo rosa de Telecinco, si bien ahora también se vincula a la presentadora con un debate sobre lo adecuado o no de su rol como madrina de las y los periodistas de mañana.

Estos son 8 de los tuits difundidos por el citado alumno de la USC sobre esta espinosa elección.

1_”Pois si,@maria_patino vai a ser a nosa madriña de graduación, e a quen non lle guste que rasque cunha ortiga!”.

2_”Mi madrina de graduación no me define profesionalmente, a ti la inquina y la soberbia con la que escribes esto sí”, ha dicho en alusión al periodista Luis Pardo, de Radio Galicia, SER Santiago, crítico con la elección de Patiño como muestra este tuit previo: “Recuerdo lo cerca que estuvo Mario Vaquerizo de ser el elegido hace un par de años y no lo quería creer. Si éste es el periodismo hacia el que vamos, queda claro que todo es susceptible de empeorar (hasta lo nuestro!). Chapad ya la facultad y poned ahí un Burger King”.

3_”Habrá a quien le guste más lo que hace y habrá a quien menos. Habrá quien lo entienda como entretenimiento y habrá quien no lo entienda. Lo dicho, María Patiño es nuestra madrina, e a quen non lle guste que rasque cunha ortiga”.

4_”No quiero convencer a nadie de nuestra elección, tampoco tengo por qué justificarla. Por supuesto que puede haber gente que critique esta decisión, pero para hacerlo no hay que utilizar frases tan despectivas como ‘mira hacia donde va el periodismo’ o ‘que repitan la carrera’”.

5_”Para ser buenos periodistas hay que ser buenas personas, lo dice Kapuscinski, y he visto a demasiados atacándonos -y a mi en primera persona- por escoger a una comunicadora que acompaña a millones de personas a diario, entreteniendo y dando informaciones más o menos relevantes”.

6_”Leo comentarios de grandes puristas del periodismo criticando nuestra elección de María Patiño como madrina de promoción pero, me gustaría recordarles alguna cosita que se enseña en los años de carrera -un tiempo que, según muchos, ni yo ni mis compañeros hemos aprovechado bien”.

7_”Es más que plausible en cualquiera de los productos informativos que consuman: ya sea informativos, magazines, programas de Twitch... sobre esto, ha teorizado ampliamente Carme Ferré, les invito a leerla. Quizás sea la intransigencia propia de quienes se consideran superiores”.

8_”Culturalmente, a quienes les impida entender esta elección: nadie ha dicho que Patiño sea el exponente supremo del periodismo que aspiramos a ejercer pero, por lo menos, demuestra ser mucho mejor persona que aquellos que cuestionan nuestra formación y nuestra profesionalidad”.