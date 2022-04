Maridaje entre Marlango y Estrella Galicia en Mega este próximo 29 de abril

A CORUÑA MEGA Museo Estrella Galicia ofrece el 29 de abril una velada singular de música, cerveza y gastronomía. Como cada mes, ofrece una experiencia única de redescubrir el mundo cervecero, esta vez, con Marlango.

Las puertas se abrirán a las 20.30 horas para que los asistentes puedan disfrutar de un maridaje exclusivo con dos cervezas de la casa.

A las 21.45 horas dará comienzo el directo del dúo de culto que conforman Leonor Watling y Alejandro Pelayo, a ritmo del mejor pop, jazz y blue de la escena musical.

Marlango es un grupo de pop con claras influencias del jazz y el blues. Su nombre viene del tema I wish i was in New Orleans, de Tom Waits, una de sus referencias. El proyecto surge a finales del año 98 en Madrid cuando Leonor Watling, letrista y vocalista, y Alejandro Pelayo, pianista y compositor, graban una maqueta con catorce temas.

En 2002 se une Óscar Ybarra, trompetista neoyorkino. En 2004 Subterfuge edita su primer álbum, Marlango, con enorme éxito y una gira por toda España con más de cincuenta conciertos, agotando entradas en la mayoría de ellos.

Un álbum con el que lograron un disco de oro y llevaron su música hasta Japón o Portugal. redacción