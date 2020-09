Marijn van Kreij reinterpreta a Picasso

A actual situación non ten porque resultar un obstáculo para ofrecer ao público propostas artísticas intelixentes, é dicir, que acorden a reflexión do visitante e asemade –tratándose de artes plásticas- lle produzan unha sensación visual gratificante. O Museu Picasso de Barcelona ven de conseguilo coa exposición Presencias Contemporáneas, inaugurada o pasado día 18 e que presenta diversas series de debuxos do neerlandés Marijn Van Kreij (1978) sobre obras da derradeira etapa de Picasso.

Cabería definir, de entrada, esta exposición de guaches a lapis e óleo en soporte papel como lixeira, prêt-à-porter: malia a superficie que ocupan as composicións, o conxunto pode ser transportada nun maletín. Pero máis alá do estrito formato físico, os motivos que os xustifican radican tanto na intencionalidade primixenia como no propio resultado visible.

Van Kreij confesa que como artista novo, hai uns anos encarouse ao peso do xenio de Pablo Picasso, posiblemente o pintor que maior pegada deixou no século XX. Pero a obra de alguén tan prolífico e versátil como o malagueño permitía un acceso a ela a partir das súas manifestacións máis libres.

Unha delas, a reinterpretación dos clásicos, como fixo verbo de Velázquez e As Meninas tres séculos despois. Unha revisión que constituía, dalgún xeito, o establecemento dunha nova dimensión clásica, de maneira que a proposta picassiana pasaba a ter unha existencia de seu, non subordinada ao pintor sevillano. E nese exercicio da serie das Meninas, pintada en 1957, Picasso revisou a obra de Velázquez de forma cabería dicir “deconstruída”, dando vida autónoma aos diversos personaxes que aparecen.

Van Kreij fai un exercicio semellante a partir das diversas parcialidades pintadas polo malagueño. E faino mediante a seriación con debuxos que cada un dos cales resulta orixinal e distinto dos outros pero que non se poden entender sen o resto do conxunto, nunha especie de “xogo das oito diferencias”, en definición do propio autor.

E colle outro elemento, aparentemente non figurativo, da revisión da obra de Velázquez: Picasso abriu as persianas que o sevillano deixara pechadas. Abrir as fiestras produce dous efectos simultáneos e inseparables: modifica o interior coa luz que entra desde o exterior, e pon en contacto as persoas e as correspondentes visións situadas a lado e lado da ventá, agora un obstáculo eliminado.

O artista neerlandés colle unha serie de cadros aparentemente menor de Picasso, a vista que tiña a través da fiestra do seu taller (Le Carnet de la Californie, 1955-1956). A luz que entra no estudio modifica a visión do pintor segundo a hora do día pero a paisaxe exterior tamén se pode ver modificada co paso do tempo. Pero así como na serie que revisaba elementos parciais das Meninas os elementos están aliñados horizontalmente, nesta das fiestras os compoñentes están pendurados na parede formando rectángulo. O resultado visual –a partir da forma orixinaria da abertura do taller picassiano- de acumulación de fiestras con colores variados podería ser interpretado como un enorme conxunto de xanelas que como as das catedrais, só poden seren admiradas desde o interior grazas á luz exterior.

A instalación no Museu Picasso está feita nunha sala que ten unha fiestra que dá á rúa, o carrer Montcada, co cal se abre á observación dos eventuais transeúntes (poucos, neste tempo de pandemia) que pasen por ela. Complétase cuns móbiles pendurados do teito e uns tallos, que axudan a que o visitante poida sentar e reflexionar sobre o que está a ver.

A intención de Van Kreij é a posibilidade de reinterpretar os pintores clásicos, máis alá da copia feita perante o orixinal nos museos. A base de traballo de Picasso verbo das Meninas –forzosamente ausente de Madrid- foron fotografías impresas e este artista holandés fixo o mesmo verbo dos cadros do malagueño. Non se trata dun plaxio nin dunha imitación senón de exercer a tradición que sempre presidiu a creación artística: a aprendizaxe do discípulo a partir da imitación do mestre. Neste senso, cómpre non esquecer aquela afirmación de Eugeni d’Ors: “Todo o que non é tradición é plaxio”. E as obras dos clásicos (trátese de Velázquez ou de Picasso) deveñen tradición cando son accesibles nas series fotográficas que enciclopedias e libros monográficos ofrecen aos espectadores. Reinterpretalos con ollos de hoxe é darlles unha nova vida.