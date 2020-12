Marilar Aleixandre recibe o premio das letras Blanco Amor

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, entregou onte o XXXIX Premio Blanco Amor de novela (simbolizado nunha escultura de Acisclo Manzano) á escritora Marilar Aleixandre, gañadora do certame coa obra As malas mulleres. O acto tivo lugar na praza do Bispo Cesáreo, ao carón da estatua que lembra a figura do escritor ourensán, nunha versión inédita da entrega deste galardón debido ás restricións pola pandemia.

A novela gañadora retrata o tramo final do século XIX, a través dunha historia conducida polas personaxes centrais do relato, Juana de Vega e Concepción Arenal, na que segundo reflicte a acta do fallo “recoñece e destaca, literariamente, o traballo das chamadas visitadoras de cárceres e as súas ideas progresistas e pioneiras”.

Un traballo elixido pola maioría dos membros do xurado deste certame no que a autora “incorpora con habelencia elementos poéticos que reforzan unha trama ben estruturada e compensada que enriquece o relato”.

No acto, organizado pola Deputación de Ourense en colaboración coa Fundación Eduardo Blanco Amor, o presidente Baltar dirixiu as súas primeiras palabras a Marilar Aleixandre para felicitala polo premio, e lembrou que na data de hoxe se cumpre o 41º aniversario do pasamento de Blanco Amor, subliñando a relevancia do escritor, a quen cualificou como “o garante da nosa intelectualidade, da nosa cultura e da nosa literatura”. Manuel Baltar tamén relatou que na súa etapa de estudante de bacharelato descubriu A Esmorga, “un texto abraiante e ambientado na nosa cidade, que nos abriu paso a unha gran literatura, provocando naqueles estudantes unha revelación: que Ourense era, por si só, un mundo”, e destacou a salientable colaboración de Blanco Amor coa revista Nós, de cuxo primeiro número se compren agora mesmo cen anos.