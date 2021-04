Mario Casas vuelve a la tele con otra serie para Netflix

Una historia de segundas oportunidades, llena de giros y choques entre pasado y presente. Así es El inocente, la nueva serie de Oriol Paulo que llega a Netflix el próximo 30 de abril, con Mario Casas como protagonista de una trama integrada por Alexandra Jiménez, Aura Garrido y José Coronado.

“Es una serie que habla de las segundas oportunidades, todos los personajes de la serie cargan con una mochila que poco a poco vamos viendo y al final todos van a tener que confrontarla”, cuenta a Efe en una entrevista el director Oriol Paulo (Contratiempo, Durante la tormenta).

La serie de ocho capítulos es una adaptación del best-seller homónimo del escritor estadounidense Harlan Coben y cuenta la historia de Mateo (Mario Casas), Mat, quien se ve involucrado en una pelea en la que accidentalmente fallece un joven, suceso que lleva al entonces estudiante de derecho a prisión.

“A mí lo que me atrajo leyendo el libro es cómo a un personaje que ha sufrido tanto, que es el de Mario (Casas), de repente, cuando está a punto de arrancar una vida nueva después de todo lo que le ha tocado vivir por culpa de un accidente del destino, le explota una bomba y no sabe por dónde le vienen los palos. Me sentí muy angustiado poniéndome en la piel de Mat y eso fue lo que me atrapó de la novela”, explica el cineasta (Barcelona, 1975).

La historia arranca nueve años después de ese trágico punto de inflexión cuando Mat ya tiene una nueva y aparentemente tranquila vida con Olivia (Aura Garrido), su esposa. Una inexplicable llamada desde el móvil de Olivia mientras ella está de viaje lo descoloca todo y Mateo comienza una frenética carrera por descubrir la verdad.

Esta es la segunda vez que Paulo trabaja tanto con Casas (en Contratiempo) como con Garrido (en El Cuerpo). “Con Oriol hay algo muy bonito, que sigue llamando a los actores con los que ha trabajado. Hace una pequeña familia y se siente cómodo. Somos actores poco problemáticos, no damos quebraderos de cabeza y somos súper majos”, bromea Casas, recientemente ganador del Goya al mejor Actor.

El cineasta, prosigue el actor, “es un tío maravilloso, muy listo e inteligente y cuando llegas al set tiene las cosas muy claras y eso para los actores es importantísimo, cuando ves al jefe con todo tan masticado y todo tan claro, es un gusto”, explica.

En opinión de Garrido, “verlo trabajar es increíble. Tiene una cabeza... y esta serie es el ejemplo perfecto. Es una serie supercompleja, con muchísimos personajes, muchísimas tramas, muchas cosas que van pasando, y tiene un tono muy delicado que hay que mantener siempre para no desvelar de más, para que los giros ocurran cómo y cuándo tienen que ocurrir”, apunta la actriz (Stockholm, El Ministerio del Tiempo).

A la trama de la pareja formada por Olivia y Mat se vincularán otras historias que transcurren en paralelo como la de Lorena Ortiz (Alexandra Jiménez) o a la que da vida el actor Miki Esparbé.