Marta Pazos y su año de estrenos

La directora de escena Marta Pazos, uno de los grandes nombres del teatro gallego, dirigirá la próxima primavera la ópera Alexina B, que será uno de los platos fuertes de la programación del emblemático Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Así lo manifestaron fuentes de la entidad durante la presentación de su cartelera para la temporada 2022/23, bautizada como Salto al vacío, y en la que destaca la ópera de Raquel García-Tomás (Premio Nacional de Música 2020), en la que Pazos asume la dirección de escena.

Será un hito para la historia del Liceu, ya que se trata de la segunda ocasión que este teatro estrena una ópera compuesta por una mujer en sus 175 años tras la de Matilde Salvador, que llevó a su gran escenario por primera vez Vinatea en 1974, hace casi cincuenta años.

Pero no será el único proyecto que asuma la directora gallega a nivel nacional durante los próximos meses, ya que también sumará la dirección del montaje Safo, un proyecto realizado junto a Christina Rosevinge y María Folguera, que estrenará en el próximo mes de julio en el Teatro Romano de Mérida, en el marco del 68º Internacional Festival de Teatro Clásico extremeño.

En Safo, que aborda el imaginario de la gran poeta de Lesbos, Pazos asumirá la dirección de escena, la escenografía y la dramaturgia, mientras que Christina Rosenvinge se encarga de la dramaturgia, la dirección musical, la composición de canciones originales y la interpretación, y María Folguera firma la dramaturgia y el texto de un montaje producido por el Teatre Romea, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y el Grec 2022 de Barcelona.

Una propuesta escénica en la que las tres creadoras recorren el universo sáfico “a través do imaxinado, o proxectado, o especulado por investigadoras e artistas ao longo dos séculos”, y reconstruyen a partir de lo conocido y lo que pudo ser “o que supón Safo nun canon, na sua meirande parte masculino, que durante séculos tentou reinterpretar a súa figura segundo os valores e prexuízos de cada época”. Una gran oportunidad para acercarse al universo de esta poeta venerada y enigmática, que compuso más de diez mil versos, de los que casi no se conservan poemas completos, y de la que llaman la atención sobre el contraste que hay entre “a ausencia da súa obra e a súa figura lendaria, que non fixo máis que medrar co tempo”.

EN GALICIA. Pese a su participación en proyectos nacionales, Marta Pazos también estará muy presente esta temporada en la cartelera gallega, ya que actualmente se encuentra trabajando en una nueva producción del Centro Dramático Galego, Ás oito da tarde, cando morren as nais, una comedia basada en un texto homónimo de AveLina Pérez que recibió el Premio Álvaro Cunqueiro de Textos Teatrales 2018 y al que Pazos firma la dirección y dramaturgia.

La obra, protagonizada por Camila Bossa, Sabela Domínguez, Xosé Esperante, Davide González, Alba Loureiro, María Llanderas y Toni Salgado, se estrenará el próximo día 14 de abril, en el Salón Teatro. y supone la vuelta de la reconocida directora pontevedresa a la compañía pública tras haber dirigido en 2017 Martes de Carnaval.

Ás oito da tarde cando morren as nais es un juego metateatral en el que la audiencia es el centro y un cuanto coral sustentado en el absoluto vacío, y se estrenará en el mismo escenario en el que Pazos despidió su Othello el 27 de marzo con su compañía Voadora.