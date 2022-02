Martín Berasategui en Galicia: "Tenéis una cesta de la compra que es la envidia del mundo"

SANTIAGO. EP. El chef Martín Berasategui ha acudido este lunes al Centro Superior de Hostelería de Galicia, en donde ha supervisado de primera mano los menús del día acompañado del vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Turismo, Alfonso Rueda, del presidente del Clúster de Turismo, Héctor Cañete, y de Rogelio Rial (Casa Barqueiro, Negreira), uno de los hermanos que impulsa la iniciativa 'Estrelas no Camiño'. "Y deciros que no tengo ni miedo, ni pereza ni vergüenza en decir que sois la envidia del mundo; tenéis una cesta de la compra que nos hace superfelices y unos alumnos que son la excelencia universitaria y que sin eso no podríamos estar los cocineros españoles donde estamos", ha proclamado en las declaraciones, entre fogones, el 12 veces Estrella Michelín, quien no ha pasado por alto que parte de los "aplausos" que recibe son gracias a los productos que compra procedentes de Galicia.

Del puchero en la cocina, pasando por la sala de corte y despiece, hasta el obrador de repostería, Berasategui recorrió las instalaciones del prestigioso centro --como él mismo destacó-- con el mismo mensaje a los alumnos: "ánimo y garrote". El chef, que acudió con la intención de realizar varias etapas del Camino entre Santiago y Ourense, destacó la "excelencia" del centro y de los alumnos que salen formados de él, ahora con la categoría de grado universitario.

Berasategui también destacó, durante su visita, la relevancia de esta formación y la profundidad con la que se aborda, algo que no ocurría cuando él empezó con 15 años, con referentes, también citó, como Arzak y Arguiñano. "Las formas que me dieron para esta bonita profesión no es pensar que Martín Berasategui es yo, sino que todos nosotros, estos alumnos de esta excelente escuela, este amigo Rogelio que es un luchador infatigable para que Galicia esté donde se merece", ha dicho, antes de añadir que "cada vez ve a Galicia muy importante, no solo en España, sino en el mundo".

El chef vasco, que se ha declarado "inconformista" y siempre "aprendiz", ha señalado que se rodea de lugartenientes procedentes de Galicia, que son "de otro planeta", y ha confesado que cuando viaja fuera y se encuentra con cocineros de esta comunidad, siempre le conquistan con un "tilín" el paladar. Por su parte, Rueda ha destacado que Berasategui, además de un "enorme" cocinero es una "gran persona", y ha comparado la visita del chef con una de Messi a un equipo de fútbol. Además de agradecerle su implicación con los productos gallegos ha destacado como ha animado y alentado a los alumnos del centro de hostelería para que lleguen lo más lejos posible.

ANTESALA. La peregrinación de Berasategui supone la antesala de una nueva edición de este año de la comida, que volverá a reunir a restauradores de toda España con Estrellas Michelín. En su intervención, el vicepresidente primero ha destacado la combinación de materias primas de primera calidad y la profesionalización del sector de la hostelería, lo que sitúa a Galicia como destino enogastronómico de excelencia. Junto con la naturaleza, la gastronomía es uno de los motivos más escogidos por los turistas para visitar la comunidad.

La gastronomía gallega cuenta con 16 Estrellas Michelín concedidas este año a 15 restaurantes gallegos. Hay que sumar 24 en la categoría Bib Gourmand y los tres con Estrella Verde por su compromiso con la sostenibilidad. De hecho, la Xunta ha impulsado iniciativas como Écociña no Camiño, una propuesta que está pensada para dar a conocer a los peregrinos y turistas la oferta de calidad y sostenibilidad de la hostelería gallega en las rutas jacobeas, que incluyó demostraciones de menús autóctonos en las plazas de abastos con productos de proximidad. El Camino y la gastronomía son "dos puntos fuertes" del turismo de Galicia y encajan con el modelo basado en "seguridad, calidad y sostenibilidad" que recoge el Plan Director 2021-2023 Galicia Destino Seguro, ofreciendo a los viajeros un turismo "tranquilo" en espacios abiertos y en contacto con la naturaleza, como demandan tras la pandemia.