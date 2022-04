Martin Grubinger, solista de “Frozen in time”, de Avner Dorman, con la “RFG”

Primicia en la jornada de la “RFG”, con su titular Paul Daniel, en el Auditorio de Galicia-20´30 h.-, anunciando en cartel “Frozen in time” de Avner Dorman, a la que se añaden la “Sinfonía nº 4 Op. 29” (La inextinguible), del danés Carl Nielsen. Avner Dorman es un músico israelita/norteamericano con formación en la Juilliard School, tras tres becado por la “CV Starr”, para recibir la docencia de John Corigliano, y seguir en la Buchmann-Mehta School of Music, de Tel Aviv, con Josef Bardanashvili, Recibió el “ACUM Prize” por la “Ellef Symphony” y el Premio de Cultura de Israel por el ciclo de canciones “Boaz”. “Naxos” grabó sus obras para piano, en interpretación de Eliran Avni, y el “Concierto de cámara para mandolina”, receptor de un “Grammy”, en 2010, “Nigunim”, un concierto para violín, también recibió una notable aceptación, una obra que procede de una sonata para violín y piano, dedicada a Gil Shaham y Orli Shaham. “Frozen in time”, es una composición estrenada por quien tendremos esta tarde, Martin Grubinger, un joven talento de recursos sobresalientes, y que fue galardonado en el Bernstein Festival Schleswig-Holstein, de 2007; en el “”Würt de Jeuneuse Musicales”.

“Frozen in time”, forma parte del capítulo de obras dedicadas a la percusión de concierto, en las que también aparecen “Spices, Perfume, Toxins” y “Eternal Rhythm”, compuestas en un período cercano, entre 2006/9. De su firma, dos óperas en la vanguardia contemporánea, “Wahnfried” y “Der Kinder des Sultans”. La obra que escucharemos es una indagación sonora en las profundidades tectónicas, traducidas en impactos sonoros a través de sus tres tiempos, en los que los recursos percusivos marcan la pauta. Una serie de instantáneas imaginarias que parten de las masas terrestres primordiales ancladas en aquella “Pangea” informe, que se reparte desde los tres tiempos que se presentan como “Indoáfrica”, “Eurasia “ y “Las Américas”, sostenidos en los musical por la recurrencia a las inspiraciones sonoras que proceden de raíces que van desde las variantes jazzísticas, a los modismos étnicos y otras fuentes al uso. El resultado, resulta un trabajo impactante en lo sonoro, encuadrable en una obra que se acerca a la media hora.

Carl Nielsen y la “Sinfonía nº 4 Op. 29” (Inextinguible), un periodo ingrato en la biografía del compositor por personales problemas y en cuatro tiempos sin solución de continuidad, pensada para poner al día un conflicto de tonalidades o un alejamiento de ellas. Estilo más moderno y una muestra de fracturas e imágenes negativas más provocadoras. La puja de timbales emplazados en lugares opuestos del escenario, protagonistas absolutos por momentos, para la configuración rítmica de los temas, algunos, como el que abre la obra, que se plantean como crispadas urgencias, merecen una apreciación de valor. Detalles como las amplias secciones en las maderas, descubren afinidades con Mahler, mientras que una melodía de los violines en pasajes, en “fortissimo”, con “pizzicatti” del resto de cuerdas y timbales, se cargan de un sentido dramático, que nos acercan al sinfonismo de Shostakovich. La figuración rítmica con saturados desplazamientos de acentos, puede crear estados de ambigüedad, dentro de una apabullante inventiva y poderío sonoro.

Estrenada en 1916, en Copenhague, quiso siempre representar lo que abarcan los avatares de la vida, esa voluntad que jamás renunciará y así, el “Allegro” no duda en enfrentar grupos temáticos en perceptibles contradicciones, detalle que se amplía en el desarrollo en una prevista sucesión de “crescendi” y “fortissimi” encendidos que se caldean en el “Poco Allegretto”, evitando lo que pueda sugerir un ”Scherzo”, un aire alentador, en el que se propone la evocación de una exuberante floración de la naturaleza, idílica por excelencia y en el que, en buena lógica, predominan las sonoridades de las maderas, y con un motivo del oboe, en la sección central, encabalgado sobre “pizzicatti” de cuerdas, hacia un necesario desvanecimiento en su trayecto hacia un “Poco Adagio quasi andante”, en Mi M., sobre los clarinetes en actitud receptiva, antes de la entrada de violines en registro agudo, desarrollando una clara melodía profundamente expresiva, acentuada por eso timbales empeñados en marcar territorio desde el comienzo de la obra.

El “Allegro” final, confirma una larga melodía desde los primeros violines en su registro más agudo, que según el curso previsible, se ve interrumpida por los insistentes timbales, una rítmica obsesiva, línea maestra de esta aventura sonora, con la mente puesta en los persistentes contrastes dinámicos. Perfecta declaración de principios estéticos, en los que la conclusión en “diminuendo” en la lectura de la propia orquesta, prepara el espacio de nuevo para las dramáticas tensiones auspiciadas en pleno señorío, por los timbales en un definitivo “fortissimo” de presumible talante épico, en esa actitud vitalista. En toda regla, Carl Nielsen a estas alturas y con esta sinfonía, pretendía distanciarse de las compuestas hasta ese momento, sabiendo que a consecuencias de la realidad circundante, Europa se encontraba inmersa en el primer gran conflicto bélico, por lo que no sorprende esa angustia vital de la que no era ajeno.