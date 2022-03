Más allá de tu zona de confort

Si siempre estás hablando del futuro olvidándote del presente, o tu situación actual no te gusta pero no haces nada para cambiarla y llevas tiempo sin probar cosas nuevas, o si pospones las cosas, o si le falta emoción a tu día a día..., seguramente será porque no te has atrevido a salir de tu zona de confort.

La zona de confort es un estado mental en el que te sientes seguro, donde aparentemente controlas lo que sucede en tu vida. Es ese lugar en el que nada nuevo ocurre y donde te sientes cómodo, pero donde nada aprendes. Además, puede convertirse en la excusa perfecta para no hacer nada porque lo que ocurre en realidad es que tienes miedo a fracasar, al cambio, a lo desconocido, a no cumplir con las expectativas...,

Cuando haces siempre lo mismo te sientes cómodo. Sin darte cuenta te vas acostumbrando a esa zona “segura”, donde no te arriesgas pero tampoco avanzas ni creces. Te vas escondiendo con las mismas rutinas, creencias, pensamientos...

Si continúas en esa zona de confort estás desperdiciando oportunidades y dejando de desarrollar todo tu potencial. Cuando te atreves a salir de tu zona de confort, te vas acercando cada vez más a tus metas, a tus objetivos y vas creciendo como persona.

BENEFICIOS DE SALIR DE TU ZONA DE CONFORT:

-Aumenta la confianza en ti mismo.

-Aumenta tu creatividad.

-Tolerancia a la frustración y fortaleza para superar las dificultades del presente.

-Resiliencia para adaptarte a las situaciones que no puedes cambiar.

-Crecimiento personal.

-Adquieres nuevos hábitos de vida saludable tanto físicos como mentales...

Te puede indicar que necesitas salir de la zona de confort cuando nada te motiva, no tienes planes ni proyectos y no sientes ningún interés por probar cosas nuevas, o tienes miedo a asumir riesgos y dejas escapar oportunidades con el pretexto de que podrías perder en lugar de ganar, o si aplazas todo sin ningún motivo aparente...

¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA SALIR DE LA ZONA DE CONFORT?

No te voy a decir que es una tarea sencilla, no lo es y, puedes sentir miedo o ansiedad, pero desde luego que merece la pena intentarlo.

-Plantéate objetivos tan pequeños que sea imposible no hacerlos.

-Medita durante diez minutos, en un lugar tranquilo, cierra los ojos y relájate.

-Mindfulness, que consiste en practicar el aquí y ahora. La manera más sencilla para conseguirlo es concentrándote en tu respiración...

Imagina como sería tu vida fuera de tu zona de confort, y ¡atrévete a ir a por ella!

Si deseas contactar conmigo, puedes hacerlo en consulta@otiliaquireza.com. Estaré encantada de poder ayudarte.