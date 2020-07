Más calor y menos agua que en los años sesenta

··· En lo que va de 2020, los primeros cinco meses también fueron muy cálidos, el periodo de enero a mayo más cálido desde que hay registros y que el mes de junio terminó como un mes normal, ya que comenzó siendo muy frío, pero el calor de las últimas semanas compensó esa tendencia. Parece que el año también será caluroso ya que la predicción estacional para los meses veraniegos pronostica también un julio y agosto más cálidos de lo normal en la mayor parte de España. Otro de los aspectos relevantes del año están siendo las noches tropicales, aquellas en las que la temperatura mínima no baja de 20º C, pero “cada vez más hay que centrarse en las noches tórridas” que son aquellas en las que la mínima es de 25º C o más.