Más de dos millones de #love en las redes y tercer turno vacacional casi ‘on’

Por si alguien todavía tiene alguna duda sobre lo mucho que nos gusta celebrar, así en general, que se vaya al calendario de conmemoraciones un minutito y le eche un vistazo rápido, porque entre las oficiales marcadas por la ONU y las oficiosas que nos sacamos de la manga, no llegan los días del año para tanto motivo que festejar, reivindicar o concienciar.

Entre ellas, el dedicado a los internautas con el que arrancó la semana, una fecha que recuerda la primera publicación de una página web a nivel mundial en 1991, y a la que desde 2018 se sumó también la del aniversario del primer hashtag, ya que fue la fecha en la que Chris Messina, su creador, utilizó en 2007 por primera vez en Twitter el símbolo de la almohadilla para los grupos. Concretamente para #barcamp, concepto que en inglés significa reuniones para compartir y aprender en entornos abiertos, y que visto lo visto no podía haber sido más acertado.

Con un promedio de 125 millones de estas etiquetas al día en cuentas de todo el mundo para generar conciencia de marca o mostrar apoyo a problemas sociales, este año el hashtag más utilizado ha sido #Love, escrito más de 2.000 millones de veces en Instagram, según el informe Digital 2021 de Hootsuite y We Are Social, seguido por #Instagood, usado en más de 1.000 millones de publicaciones, y #Fashion, en más de 900 millones, muy por delante de otras también populares como #Photooftheday, #Art, #Beautiful, #Follow, #Happy, #Nature, #Tbt, #Travel, #Like4Like, #Style, #Summer, #Fitness, #Selfie y #Food.

A juzgar por datos de años anteriores, el amor sigue siendo imbatible en Instagram, aunque visto el modo feliz y buenrollismo del que hacen gala la mayoría de los usuarios, tampoco es de extrañar. Incluso en tiempos como estos, en los que las consultas de psicólogos y psiquiatras están abarrotadas, y los coachs, que proliferan como mosquitos, encontrasen un filón. Más sorprendente es el desplazamiento del consabido #tbt usado para recuperar fotos de antaño, que ha pasado de ser una constante en las redes a ni siquiera aparecer en la lista más reciente.

Y sin saber muy bien la razón, ojalá signifique que hemos sido capaces de dejar un poco atrás la nostalgia.

EN CUALQUIER CASO, TODAVÍA QUEDA UN TURNO DE VACACIONES para impulsar el #travel y el #summer en septiembre. Al menos, por mi parte, que no me da llegado la hora de apagar el ordenador, hacer las maletas y sí o sí pillar vuelo.

Imprescindible si eres del famoseo, aunque no sea mi caso, para evitar que te pase como a Ana Milán, pillada por los reporteros en las playas de Cádiz. Aunque ella, curtida en estas batallas y lista a rabiar, se adelantó a cualquier publicación colgando foto playera en su cuenta y desvelando todo, desde el sitio a la compañía, pasando por el motivo y hasta por la celulitis que tenía, despreocupada del photoshop. Yo fue leerlo y caer rendida una vez más a sus pies y a su inteligencia. Amén, hermana.

Tuve más dudas sobre la cuestión planteada por Juan del Val y Nuria Roca, a quienes unos paparazzis pidieron posado en ropa de baño para dejarlos tranquilos. ¿Acceder o ponérselo difícil? ¿No hacerlo para no ceder a esa especie de chantaje como lo calificaron muchos de sus seguidores en redes?, ¿Aceptar por entender la profesión y ser enrrollado con los compañeros, o decir sí solo por conseguir que les dejen en paz?

Reconozco que a mí, personalmente, me generó muchas dudas. He empatizado con esa imagen de los pobres reporteros a pie de playa tratando de hacer su trabajo, y al mismo tiempo, he comprendido también esa pequeña frustración que se debe tener al sentirse expuesto 24 horas al día, en cuanto pones un pie en la calle. Os dejo el debate abierto para que le deis una vuelta.

Para mí, lo peor ha sido tener que reconocer que cuando ganaba la empatía por los fotógrafos y el hecho de que, por otra parte, los incordios de la popularidad van a la par que sus ventajas, los paparazzis no cumpliesen su parte, y siguiesen objetivo en mano, delante de ellos, pese a tener el posado más que resuelto.

Afortunadamente, y doy fe, el no tener palabra no va con la profesión sino con la persona. Y ahí es en realidad, donde los colaboradores del Homiguero tuvieron mala suerte.

TAMBIÉN LLEVO DÍAS DÁNDOLE VUELTAS AL POR QUÉ de ese abuso en redes de los filtros (muerte y destrucción al de las estrellitas y y efectos ópticos similares que usan la mitad de las influencers y unas cuantas más para enseñar sitios), y a la razón por la que todo el mundo elige los mismos lugares para hacerse la consabida foto instagrameable, algo que expuso hace unos días la fotógrafa compostelana Dolores Couceiro, más guapa que nunca esta temporada, por cierto, y a la que le doy toda la razón, ni por qué no hay un bloqueo masivo a las cuentas de quienes nos parecen impresentables, como la pareja de youtubers Nikki y Dan Phillippi, seguidos por más de 1,2 millones de suscriptores, que se echaron atrás en una adopción por no poder exhibir al bebé en redes.

Hay mil cosas del mundo insta que no entiendo, pero una que sí tengo clara. La de la necesidad de hacer de vez en cuando una desconexión tecnológica y dejar que el mundo siga girando en ese espacio infinito del que hablaba Jimmy Fontana.