Mascotas que parecen humanos y el estrés térmico

Para quien no lo sepa, hoy es el Día Mundial del Perro, una efeméride que nació en 2004 para homenajear a los canes, pero también para concienciar sobre el abandono y adopción, ya que según estima la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 70% de los más de 300 millones de ejemplares que hay en el mundo no tiene hogar y vive en la calle.

Y yo casi me atrevería a decir que el resto vive en las redes sociales, petfluencers al margen, que esa es otra historia. Y es que según el Instituto Nacional de Estadística, hay más hogares con perros que con niños (6.733.000 perros, según Statista, frente a unos 6.690.000 menores de 14 años), y cada vez disfrutan de más derechos y más privilegios.

Con la industria veterinaria disparada casi un 10 % más, ahora no solo hay un incremento importante de restaurantes pet friendly, sino que incluso los hay con menús especiales para las mascotas. También hay salas de cine para perros con asientos y programación adaptados a ellos, performances teatrales a cuatro patas con funciones a domicilio, peluquerías exclusivas con tratamientos especiales para distintos tipos de pelo, acondicionadores y mascarillas, y un sinfín de tiendas de moda canina donde encontrar desde botas de agua a sombreros, pasando por complementos.

Es obvio a todas luces que las mascotas tienen cada vez más importancia en nuestras vidas, y de hecho, la jornada de hoy no es la única que se dedica a este animal. El 28 de mayo se celebra Día del perro sin raza para homenajear a todos los que no tienen una raza definida; el 21 de junio es el Día de llevar al Perro a la oficina, así como suena, una iniciativa de origen británico para promover la adopción de animales en asociaciones y la creación de grupos de rescate; el 27 de julio es el Día Internacional del perro callejero; y el 23 de septiembre el del perro adoptado, mientras que el 6 de diciembre se celebra el Día del perro de trabajo para recordar a los ejemplares que trabajan para ayudar a las personas, como perros policía, de rescate, detectores de sustancias, perros de terapia... Vamos, que no hay can que se quede sin jornada conmemorativa.

Y en medio de toda esta fiebre perruna, que contrasta sobremanera con el alto porcentaje de abandono animal, no es de extrañar que haya perros que son auténticas estrellas como el pomerania Jiffpom, con diez millones de seguidores, que cuenta con su propio merchandising y es un generador de ingresos en toda regla, y que los expertos adviertan de los riesgos de la progresiva humanización que están sufriendo los animales.

Uno de ellos es el etólogo Àngel Casellas Grau, que incide en problemas de comportamiento, como la ansiedad y algunas formas de agresividad por conflicto social, o la ansiedad por separación, todo ello causado por este hipervínculo.

Así que no está de más recordar en este día los beneficios de convivir con un perro, como la reducción de mortalidad en un 24% o del riesgo de fallecer por enfermedad cardiovascular en un 31%, datos científicos mediante. Pero tampoco perder de vista que aunque algo de humanización es imprescindible, el exceso no es bueno.

NI EN ESTE CASO NI EN NINGÚN OTRO. Por eso me parece también que no esta de más revisar la ligereza con la que utilizamos la palabra estrés, que ya ha pasado de ser una reacción fisiológica del organismo a una palabra comodín que se utiliza para todo. La última vista, el estrés térmico para hablar de las consecuencias de las temperaturas extremas asociadas al cambio climático, y que define por lo visto al fenómeno que produce en las personas el calor que ha hecho estos días, con malestar, náuseas, fatigas y calambres hasta agotamiento y desmayos.

Lo que viene siendo un golpe de calor de toda la vida, vaya, y ante el que especialistas como la doctora María Sánchez, e-Health Manager de Cigna, insisten en las medidas de prevención adecuadas para evitarlo, especialmente entre los mayores y las problemas con patologías.

En fin. En los tiempos que vivimos, estrés para todo, está visto.