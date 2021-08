‘Matar o silencio’, hoxe na G2

documental A G2 estrea esta noite o documental francés Matar o silencio (Tuer le silence/Kill the silence), unha produción que se achega os trastornos postraumáticos e de saúde mental, que arrastran mandos militares que se viron envoltos en situacións límite para as súas vidas e as dos homes que estaban ao seu cargo, e cuxas emocións tiveron que ocultar para manter forte o ánimo dos rexementos. Distintos militares contan algunhas das situacións traumáticas que os marcaron en misións internacionais, como Ruanda e Afganistán, e como conviven co seu recordo no día a día. Os flashbacks e as duras imaxes que se lles aparecen de ataques, fosas comúns, mortes ou misións de compañeiros que non regresaron ou a evocación destas lembranzas a través dos olores, as cores e mesmo na escuridade, serían traumas imposibles de levar se non puidesen contar o acontecido. redacción