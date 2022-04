“Me emocioné al verme otra vez cerca de la gente, de mi público”

- Después de dos años de pandemia lejos de los escenarios de los pueblos y ciudades gallegas, ¿has retomado ya la actividad?

Ya estamos volviendo a la normalidad. Yo empecé a actuar el pasado 19 de marzo en San Cosme de Andrés, en Pontevedra, y poquito a poco ya nos van saliendo más fechas. Desde luego, todo avanza más lento que otros años, pero van saliendo cosillas.

- Imagino que volver a estar cerca de tu gente, de la gente de Galicia, te ha hecho sentir muy bien. ¿Cómo fue esa primera actuación?

Fue una sensación maravillosa. Estuve en la sesión vermut y nunca ví a tanta gente junta, se nota que ya hay ganas de fiesta.

- ¿Con qué repertorio sorprenderás este año? ¿Seguirás en tu línea?

Sí, llevo el mismo repertorio de siempre: desde canción popular gallega hasta copla, pasando por boleros, rancheras... Un poquito de todo.

- Todos tenemos una canción que es especial por algún motivo. Dentro de tu repertorio, ¿cuál dirías que es la más especial para ti?

Ahora mismo diría que la canción ‘Gozaremos do verán’, porque me la compusieron durante el confinamiento y habla de esas ganas de volver a hacer fiestas, de volver a juntarnos todos... De hecho, cantándola en la fiesta del otro día, en San Cosme, me emocioné mucho.

- Esa es una de las cosas que te ha caracterizado a lo largo de tu carrera, el hecho de que todas tus canciones te emocionan, las sientes, ¿no?

Claro que sí, muchísimo, nunca podría cantar una canción que no me gustara, porque se me notaría un montón, no sirvo para fingir.

- ¿Cuál es tu concepto de verbena? ¿Cómo es para ti la fiesta perfecta?

Pues yo creo que en una buena verbena tiene que sonar un poco de todo y, como a mí me encanta la copla, siempre algo de copla, aunque las rancheras también me apasionan y siempre llevo alguna en el repetorio, igual que algún que otro bolerito, que también me gusta. Lo ideal es que nadie se me aburra.

- Entonces, ¿dirías que tu música no tiene edad? ¿Puede adaptarse a cualquier público?

Claro que sí, mi música es para todos, por supuesto. Además cuando voy a las fiestas veo claro que la juventud cada vez va más a las verbenas y se lo pasa pipa y eso es maravilloso. No se pierde la tradición.

- Otra de las cosas que ha marcado tu trayectoria ha sido la cercanía con el público. Durante tus actuaciones te gusta mostrarte cerca de la gente, ¿verdad?

Pues sí, me parece fundamental, que vean que eres uno más, como ellos, totalmente. Y es que yo nunca fui de artista por la vida, soy una más de la gente que me viene a ver.

- Además ahora más que nunca, después de dos años de pandemia, volver a estar con la gente también se agradece, ¿no?

Sí, muchísimo, y acercarse a la gente es lo importante, después de un tiempo en el que parecía como si fuésemos unos apestados, que no podíamos acercarnos los unos a los otros. Ahora ya se están empezando a ver abrazos, besos... Y ojalá que todos volvamos pronto a la normalidad total.

- Y hablando de normalidad... ¿Volverán este verano entonces las fiestas tradicionales a las que estábamos acostumbrados antes de todo el tema del covid?

Yo creo que poquito a poco. Se van programando, aunque muchas comisiones, lógicamente, aún tienen miedo a salir y a algunos les va a costar mucho más que a otros, pero yo creo que este año ya podemos decir que podemos arrancar en condiciones.

- Por el momento, entre los artistas, también sois poquitos los que estáis arrancando. ¿La pandemia se ha dejado a mucha gente por el camino?

De momento estamos saliendo poquitos, pero yo creo que para junio saldrán muchísimos más y poco a poco todo volverá a la normalidad, aunque sí es cierto que, por desgracia, algunos ya te digo yo que no volverán, porque no podrán. La pandemia hizo muchos estragos. En este sentido, me siento afortunada de ser una de las que ya está en activo.

- Y volviendo con tu repertorio... ¿Llevas también tus propias canciones? Las de toda la vida, las que te han dado a conocer.

Sí, por supuesto, esas no pueden faltar: ‘O galo’, muy mítica; ‘Mesturanza’ o ‘Pazo doble gallego’, que tampoco puede faltar en mi repertorio. Esas son obligadas.

- Tu actuación dura más de una hora, ¿no? ¿Cómo se hace para mantener a tono la voz tanto tiempo?

La actuación dura una hora y cuarto. Y al final uno se acostumbra a cantar durante tanto tiempo, aunque a veces sí es cierto que es complicado, porque no todos los días estás al 100 %, pero en esos también intentas salir del bache como sea. Yo, por suerte, lo llevo bien.

- Lo llevas bien porque para ti cantar no es una profesión, es una pasión, ¿eso también influye?

Totalmente, para mí la música es una pasión y por eso me cuesta mucho menos, claro.

- Y cotilleando un poquito... ¿con qué galas nos vas a sorprender este año? ¿Cuál será tu apuesta de vestuario?

Depende de la hora del día a la que actúe. Yo para una gala de noche siempre apuesto por los largos. Si es de tarde-noche igual opto por un midi o algo más corto, pero bueno, por lo general soy más de largos en el escenario.

- A todas esas pequeñas comisiones que les está costando decidirse si organizar o no fiesta este año por miedo a lo que pueda pasar todavía, ¿qué les dirías?

Que sé que no es fácil, que a muchos les está costando mucho volver a empezar, y no es fácil ir pidiendo vecino por vecino para luego hacer la fiesta que ellos desean, pero estoy segura de que poco a poco todos se animarán. Sé que este año no estarán todos, pero sí una gran mayoría, y los restantes... Ya vendrán años mejores.

- Por suerte para ti, como cantante, durante la pandemia ha habido otro medio de trabajo: la televisión.

Sí, en diciembre estuve mucho en la tele, en varios programas, y el viernes mismo estaré el ‘Luar’. Gracias a programas como ‘Luar’, ‘Bamboleo’ o ‘A Liga dos Cantantes’ hay en Galicia un escaparate importantísimo para dar a conocer a los cantantes y lo nuevo que hacemos.

- ¿Y cómo les va a las niñas? A tus hijas y sobrinas. ¿Os animáis ya a formar un grupo pronto?

De momento siguen estudiando las cuatro, porque son muy jovencitas, primero que estudien y luego cada una que elija qué quiere hacer.