Medio centenar de vinos de la Ribeira Sacra viajan a la Feria de Düsseldorf de la mano de 21 bodegas de la DO

Promoción La D.O. Ribeira Sacra regresa por vez ocasión y después de haberlo hecho la última en el año 2019, a la Feria de Düsseldorf, que este año se celebra entre los días 15 y 17 de mayo. Lo hace a través del ICEX con un stand propio en el pabellón de España.

Después de acudir a Vinexpo y Fenavin, Prowein es una oportunidad excelente para promocionar y dar a conocer los vinos de Ribeira Sacra en el mercado internacional, donde cada vez son más demandados y valorados por el consumidor.

La D.O. Ribeira Sacra presenta en esta edición 50 vinos, 8 blancos y 42 tintos, ambos de diferentes añadas y variedades, pertenecientes a las bodegas Rectoral de Amandi SAU, Tolo do Xisto S.L., Don Bernardino S.L., Régoa C.B., Marcos Fernández, Ramón, Regina Viarum S.L., Rodríguez López, Víctor Manuel, Moure Fernández, Rubén, Verao Lópoz, Brais, Bodegas Petrón S.L., Finca Míllara Bodegas y Viñedos S.R.L., Grupo Peago S.L., Adega Saíñas C.B., Terrazas de Outeiro S.L., Ronsel do Sil, Pilares de Belesar S.L.U., Adega Ponte da Boga S.L., Rodríguez González, José Manuel, Spanish Wine by Carlos Rodríguez S.L., Alma das Donas S.L.U. y Dominio do Bibei S.L.U.

La siguiente cita internacional para la D.O. Ribeira Sacra será la London Wine Fair, que tendrá lugar del 7 al 9 de junio próximos.

Este año se está recuperando la normalidad en la agenda de certámenes de la D.O. Ribeira Sacra. Después de haber celebrado la Feira del Vino de Amandi, la de Quiroga y la de Vilachá de Salvadur, este fin de semana tiene lugar la XXVII Muestra de los Vinos de la Ribeira Sacra de Pantón y los días 3, 4 y 5 de junio será la 39 del Vino de Chantada, que tradicionalmente era la encargada de abrir el calendario de ferias y que en esta ocasión será la última en celebrarse.

Del 3 al 5 de junio será la Ruta del Vino de Ribeira Sacra, con jornadas de puertas abiertas y visitas a bodegas.