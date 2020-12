Medra un 85,5%, ata os 21,9 millóns, o orzamento das Industrias Culturais

Santiago. O director de Industrias Culturais da Xunta, Jacobo Sutil, compareceu onte no Parlamento de Galicia para presentar os orzamentos e liñas de actuación de Agadic para o ano 2021. Trátase de iniciativas enmarcadas no contexto da actual pandemia e entre as que destaca a creación dun hub que funcione como punto de encontro coas empresas culturais co fin de incrementar as súas capacidades e acelerar a súa reactivación.

Na súa intervención, Jacobo Sutil salientou o importante esforzo que o Goberno galego levou a cabo desde o inicio da pandemia para adaptarse “a un escenario de incerteza e traballar para a recuperación e reactivación do sector cultural”.

Un compromiso que, segundo explicou no Parlemento, continuará no vindeiro ano tal e como reflicten os orzamentos para o seu departamento que se incrementan nun 85,5% ata chegar ata os 21,9 millóns de euros.

Este reforzo no investimento permitirá poñer en marcha liñas de traballo que dean continuidade a actividade cultural, ao tempo que lles axude a adaptarse á actual situación. Neste contexto, unha das principais medidas será a creación do proxecto Hub audiovisual-industria cultural dotado con 9,6 millóns de euros e vinculado ao programa React da Unión Europea.

“O obxectivo desta iniciativa é xerar sinerxías positivas no sector cultural profesional galego para que, a través dun proceso colaborativo, levemos a cabo investimentos na industria cultural que permitan incrementar as súas capacidades e acelerar a súa reactivación”, precisou Jacobo Sutil na súa intervención.

Así, a finalidade da iniciativa é “financiar os mellores proxectos culturais” de Galicia para que estes colaboren na mellora da competitividade das empresas culturais e xeren postos de traballo, ao tempo que se incentiva a creación de traballos sustentables e que integren a maior parte da cadea de valor.

Ademais deste punto de conexión cos profesionais para sumar e concentrar esforzos cun obxectivo común, a Axencia da Consellería de Cultura, Educación e Universidade tamén manterá no vindeiro ano medidas dirixidas ao sector audiovisual, ás artes escénicas e ao sector musical para artellar novas propostas culturais. ECG