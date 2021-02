Mejoran el Camiño Primitivo y la Vía Romana XIX de O Carme, en Lugo

Lugo. La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, supervisó ayer las obras de mejora y humanización del Camiño Primitivo y la Vía Romana XIX en el barrio de O Carme. Las actuaciones previstas comprenden la recuperación de caminos, muros y elementos singulares, así como la instalación de barandillas, mobiliario urbano y de un sistema de iluminación mediante balizas, respetuoso con el contorno.

En su visita in situ, la alcaldesa destacó: “hoxe é un día de gran satisfacción para todos e todas os lucenses, pois esta actuación supón o inicio da transformación do Carme, unha zona de alto valor histórico, patrimonial e cultural, no que conflúen varias áreas protexidas como son a Muralla e a Ponte Romana”.

La regidora recordó que “a través do plan DUSI xa levamos a cabo a mellora da calidade ambiental deste barrio, coa eliminación de contaminación acuática, a degradación paisaxística e os malos olores. Agora damos un paso máis, cunha actuación que suporá un antes e un despois para unha das zonas protexidas e de maior riqueza natural da nosa cidade”.

Las obras que ayer comenzaron aumentarán la seguridad de los peregrinos y usuarios de las vías oficiales de O Camiño Primitivo y la Vía XIX, es decir, las sendas de Regueiro das Hortas, Rúa do Carme e Rúa Vicedo, adecuando la zona para su tránsito peatonal y fomentando su uso mediante la humanización del entorno. En este sentido, la alcaldesa subrayó: “Serán actuaciones fundamentais para impulsar ambas rutas e o conxunto do patrimonio lucense”.

La intervención será mínimamente invasiva y especialmente sensible con los condicionantes arquitectónicos del Plan Xeral de Ordenación Urbana Municipal PERI-6 (Plan Especial de Reforma Interior), por lo que su desarrollo se hará conforme a las disposiciones que marca la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Los trabajos incluirán, además de recuperar los caminos, una serie de medidas de seguridad de algunos puntos concretos del trazado mediante la dotación de alumbrado público, la señalización del recorrido y la recuperación del pavimento.

También se procederá a colocar tres paneles informativos, una mesa interpretativa de granito y cuatro hitos pétreos sobre la Vía XIX.

Estos trabajos, que cuentan con un presupuesto de 202.248 euros y un plazo de ejecución de dos meses, se enmarcan en la estrategia Dusi Muramiñae, confianciada por el Concello con un 20 por ciento y la Unión Europea con el 80 por ciento. F.D.