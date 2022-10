Mekánika Rolling Band traerá aínda máis festa ao ‘Bamboleo’

Nova entrega do programa de entretemento familiar Bamboleo, que hoxe acode á súa cita coa visita de Nena Daconte. Mai Meneses, líder da formación musical, acompañará a Xosé Manuel Piñeiro e compartirá as súas últimas novidades musicais e traballos literarios. Tenía tanto que darte, un dos maiores éxitos da carreira de Nena Daconte, soará esta noite no Bamboleo, así como outros temas que formarán parte do futuro disco desta artista madrileña.

Ademais de actuar, Mai Meneses participará dos xogos que cada semana preparan Tamara Pérez e Claudio Pan para os convidados. Isi regresará acompañado por unha persoa que contará un sucedido curioso.

A agrupación de Negreira Mekánika Rolling Band traerá aínda máis festa ao programa da TVG. Desde Canarias, a orquestra Nueva Fuerza achegará o seu repertorio fresco e xuvenil. Continuando cos ritmo latinos, a parella de bailaríns formada por Alfonso e Mónica, especialistas en salsa e bachata e campións internacionais destas disciplinas, realizarán dúas exhibicións.

Por outro lado, o Agora ou Nunca recibirá a Eli Lustres e a Manuel Cardeiro, que cantarán Memories, de Within Temptation, e No volveré, de Vicente Fernández. En A Jrileira competirán a comisión de festas de Santa Ana, da parroquia viguesa de Beade, e o Club de Esgrima Cidade de Vigo.

Xa cara ao final do programa, chegará a sección para os namorados máis atrevidos: A ITV do Amor. Unha parella e dous amigos intentarán despistar un participante do público, que terá que resolver o enigma que mantén en tensión o público, os espectadores e os asesores do amor.

OS CASTELOS.O poder e a palabra é o título do capítulo da serie documental Os Castelos que a TVG ofrecerá este sábado. Trata da relación que tiñan os señores dos castelos e das catedrais coa vida cultural e ideolóxica da sociedade medieval.

Da man de Alba Mancebo, os espectadores descubrirán como era o sentido da vida na sociedade feudal, que papel xogaba a relixión, que se entendía por cultura naquela época, quen determinaba a cultura no medievo e cal era papel das institucións relixiosas na creación cultural.

¿Cando e como se produce o asentamento do galego como idioma falado e como lingua literaria? ¿Que idioma se falaba dentro dos castelos? ¿Por que tantas cantigas galegas medievais falan de amor? ¿Os señores dos castelos casaban por amor? Utilizaban técnicas de difamación entre señores, como as cantigas de escarnio e “maldizer”? Estas e outras preguntas terán resposta hoxe, nunha nova edición de Os Castelos.

CARBALLEIRA. Este sábado celebra en directo un magosto popular desde Vilatuxe, unha das 48 parroquias de Lalín, onde agarda o equipo do programa unha representación da desaparecida Feira dos Carballiños. Desde o concello que máis vacas ten de toda Galicia, con máis de 15.000 rexistradas, os espectadores aprenderán a facer conservas con produtos de tempada, bailarán coa música de Marietta, as pandeireteiras Moneixas e a Charanga Leña Verde, e, por suposto, coñecerán os seus habitantes, cuxas historias son tan diferentes coma inspiradoras e non exentas de conflito.

Un deles é Avelino, que desde moi cativo sempre tivo claro que quería ampliar a granxa familiar, ata o punto de que debuxaba mapas de como sería a explotación dos seus pais no futuro. Agora, con 24 anos, o seu día a día está dedicado por enteiro ás vacas e o seu amor por elas é tal que ata lles ten nome a todas e cada unha delas e son máis de 100.