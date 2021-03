Melania Cruz, peldaño entre telas

“El VHS que más veía era una copia de Atrapa a un ladrón, mi abuela me lo ponía casi ya sin pedírselo. Me fascinaba esa película desde muy pequeña, sin saber siquiera quién era Hitchcock...”

Melania Cruz cita ese thriller con Cary Grant y Grace Kelly, revela así su gusto por el misterio, ese pasillo lleno de puertas a cielo abierto.

Hija de un día donde media Galicia está de fiesta y la otra... también, Melania nace un 25 de julio, que no es un día cualquiera. Camina en Lugo durante unos primeros años 80 con un paraíso infantil en TVE.

“Veía muchísimas series: Webster, Isidoro, Cosas de casa, El príncipe de Bel Air... pero estaba completamente enganchada a Barrio Sésamo, Mofly el Koala, Los Aurones, Los problemas crecen, Aquellos maravillosos años, Alf... y desde luego, al Xabarín Club, que me marcó muchísimo”, aclara antes de reivindicar la recogida de firmas para recuperar ese espacio de TVG, “tan necesario”, dice.

Fuera de las pantalla, Melania, piropeada hoy por su trabajo en Ons, película del santiagués Alfonso Zarauza, era una nena con sobrada inventiva para entretenerse con la tele callada. De hecho, era más de tela que de tele(visor). Lo explica.

“Aunque tenía alguna muñeca, inventaba historias jugando con trozos de telas que le sobraban a mi abuela de sus confecciones (era costurera) junto a otros objetos...”.

Entre costuras, no hay actriz y actor con alma que no se pase la vida ahí, cosiendo emociones, entretejiendo risas, dando abrigo al llanto.

Sastres, sastras, para que no andemos con el cuerpo desnudo de todo aquello que no se compra, digan arte, cultura, vida compartida.

Entre 1988 y 1993, ella es fan de Aquellos maravillosos años, serie estadounidense hilada por un niño de 12 años (Kevin Arnold) y su adulta voz en off, fórmula emulada luego por Cuéntame... (TVE).

Situada en los EE. UU. resacosos de Vietnam, esas costumbristas entregas de 30 minutos eran todo sonrisa, candor y buena música, logrando varios Emmy y Globos de Oro.

Como Kevin, Melania crece con el ayer susurrándole al oído.

Las telas se convierten en telones de teatro o de pantallas grandes como el mar. Y ella sube un peldaño.

“Me gustaba mucho Qué grande es el cine. Allí descubrí los trabajos de directores como Ophuls, Bergman, o el propio Hitchcock, sin ser muy consciente aún de la gran ausencia de directoras que forman parte indispensable de la historia del cine. Me quedaba viéndolo hasta muy tarde. Tengo la suerte de que mi madre es muy cinéfila y me llevaba o me animaba a ir a diversas salas que había en Lugo”, cita honrando ese formato de José Luis Garci, emitido por La 2 de 1995 a 2005.

Melania se inicia entre cajas escénicas en 2004 dirigida por Paloma Lugilde y luego se diploma en Magisterio en la USC pero, cada vez que parpadea, aletean sus alas de actriz.

No hay vuelta atrás.

Entre telón y telón, Melania se pule como intérprete, acude a cursos de arte dramático, crea compañías y gana varios premios (en 2016, el María Casares a Mejor Actriz Protagonista por Xardín Suspenso, dirigida por Cándido Pazó) y desde hace seis años, sus ojos marrones pasean también por cine y televisión.

De la narrativa fraccionada en píldoras, tan propia de esta era donde ya solo le queda paciencia al santo Job, ella da sus favoritas.

“Recomendaría series como Hierro, La Unidad y Antidisturbios. También Inside number 9 y las primeras temporadas de Utopía (la de 2013) y de El cuento de la criada”.

Y ya que alude a Utopía, original thriller de Channel 4, el lado descarado de la cadena pública británica BBC, habría que pedirle a TVE que La 2 sea más osada y se acerque a la producción de series que aviven la cultura underground.

Y Ons, ¿podría ser una serie?

“De hacer algo así, supongo que Jaione Camborda y Zarauza habrían abordado el guion desde una perspectiva diferente, quizá incluso desde otro código, con otro tipo de personajes y tramas, tal vez con los isleños como protagonistas. Sería interesante ver algo así, aunque sería otro proyecto”, responde Melania sobre un sector donde después de atrapar una idea, al electo le toca traducirlo en magia para que brote el aplauso, ese peldaño donde se comparte la utopía creativa.