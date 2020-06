‘Memoria de una guitarra’, curiosa crónica sobre la valentía de la canción de autor en forma de cómic

Pueblo. El historietista Román López-Cabrera se “sacó de la manga” al cantautor Pepe Soller con la intención de recordarnos el papel que jugaron los cantautores durante el franquismo, y por eso el personaje principal de Memoria de una guitarra lleva en su ADN a Paco Ibáñez, Lluis Llach o Serrat.

López-Carrera tenía 14 años cuando en 2003 vio un episodio de la serie Cuéntame en el que un actor daba vida a Lluis Llach cantando La estaca. “Me incorporé y me puse a apuntar la letra, y se abrió un mundo completamente porque para mí el mundo del cantautor era de otra época y aburrido, pero constatar que había gente que en pleno franquismo se atreviera a cantar ese tipo de cosas me voló la cabeza”, cuenta a Efe el autor alicantino.

A partir de ahí literalmente se obsesionó por este género y empezó a investigar y escuchar “todo lo que caía en sus manos”, canciones de Paco Ibáñez, Raimon, Violeta Parra, Julia León o Víctor Jara. Nombres que han construido como si fuera una suerte de Frankenstein a Pepe Soller, el protagonista de esta historia que López-Cabrera creó para “poder englobar distintos aspectos de distintos cantautores” y no tener que adscribirse a una biografía concreta. “Llevaba años queriendo hacer un cómic de esto porque no estaba tratado y me parecía que se podía contar esta historia”, cuenta el autor sobre este cómic (Panini).

Así, a lo largo de estas páginas el lector conocerá las vicisitudes de un artista en esta época, como la huida a Francia, las cancelaciones de conciertos, el veto de canciones o las carreras huyendo de la policía; situaciones que nos llevan a conocer también cómo era y como se vivía en la España de esos días.

Y tanto es que el cómic se acerca a sus protagonistas que su autor introduce a personajes de carne y hueso como el policía Billy el Niño. pilar martín