Meninas o el amuleto para el amor en Ferrol

Como un lobo con los dientes afilados, la crisis llamaba a las puertas de Ferrol hace 12 años. Pero entonces, éramos más jóvenes. Y la creatividad se desataba sin frenos, por las esquinas de esta ciudad fantástica. Dramática. Lunática. Si todos escondemos monstruos en los armarios, el barrio de Canido ha sabido cómo combatirlos. Con el impulso del artista Eduardo Hermida, los altos ruinosos de la urbe naval se han transformado en locus amoenus tanto para vecinos como para foráneos. Doce años después del inicio de las Meninas, en aquel proyecto llamado Arte na Rúa, todo el mundo quiere vivir en Canido. El amuleto para el amor que necesitaba Ferrol (más allá de los dimes y diretes que siempre reciben estos proyectos).

En realidad, la iniciativa nació como lucha contra la especulación urbanística. Eduardo Hermida decidió atraer a artistas de toda Galicia por aquel 2008, para ocupar las paredes derruidas con versiones del famosísimo cuadro de Velázquez. Al principio, ya participaban 200 pintores. Pero al tercer año, casi no quedaban muros libres. Y el fenómeno se desató con figuras llegadas de toda España e incluso del extranjero. Para la posteridad quedó aquel llamamiento al misterioso Banksy, para que ocupase un espacio patrocinado por la más conocida marca cervecera en 2017. Allí emergería una pareja de la Guardia Civil en fogoso beso, al estilo Call me by your name. Pero no era de Banksy. Puede que Massive Attack no actuase aquellos días por la Península.

La próxima edición ya se celebra este fin de semana: desde el viernes hasta el domingo. Y la presentación se ofició este miércoles ante la fachada de un edificio de ocho plantas, en el que se pintará una de las cinco obras de gran formato de este año. Allí asistieron el alcalde, Ángel Mato; el concejal de Cultura, Antonio Golpe; la edil de Turismo, María Teresa Deus; el de Urbanismo, Julián Reina; y el organizador, Eduardo Hermida. Según el artista ferrolano, a pesar de la situación generada por la Covid-19, “esta edición es nuestra mejor forma de contribuir a que la cultura no se detenga, es una mirada al futuro que se cimenta en su origen reivindicativo desde 2008”.

Para Eduardo Hermida, “estas Meninas son las más difíciles a las que nos hemos tenido que enfrentar, nos contó muchísimo decidir si las organizábamos pero quisimos lanzar este pequeño gesto de energía contra la oscuridad”. Destaca el alcalde ferrolano que este estival “xa se convertiu nun dos grandes embaixadores da cidade a nivel nacional e internacional, axudando á dinamización do barrio”. Se tratará de un evento más “discreto” que en años anteriores, pero que recupera su origen de “reivindicación da rexeneración urbana”. De hecho, las Meninas han logrado la llegada de más habitantes a la zona con una clara apuesta por la rehabilitación.

Durante este fin de semana, y con esa premisa de mayor seguridad por la pandemia, hasta 40 artistas de primer nivel del arte urbano se acercarán a Ferrol (25 de ellos elaborarán obras de medio o gran formato). Mato celebra las Meninas como expresión “da feminidade e o poder da cultura para facer mellores as cidades”. Como patrocinadores intervendrán 1906, Rilo y Loop. Y Felipe Senén aparecerá en una exposición fotográfica de Xurxo Lobato, en la que representantes de la cultura gallega se transforman en un cuadro de Velázquez.

“No es un paso atrás, son unas Meninas que miran al futuro y que vuelven a su origen de lucha urbana, son unas Meninas sinceras”, explica el creador Eduardo Hermida. No se celebrarán los conciertos de otros años. Pero sí se desplegará el color por unas calles de nombres tan simbólicos como Alegre. Gran oportunidad para conocer una zona ideal para vivir. Y para amarse, cómo no.