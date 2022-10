Metaverso: una aproximación a través del tacto

El Metaverso ha sido definido por Mark Zukerberg como la continuación de internet, una plataforma inmersiva donde la persona está en la experiencia y no simplemente mirando a ella. Una red de espacios virtuales en la que los usuarios, a través de sus avatares (su “yo” virtual), podrán interactuar con otros usuarios y objetos. El Metaverso, aunque tendrá un pie en el mundo real, busca de alguna manera trascenderlo y ser una revolución para nuestras vidas en la tierra. Quizá enfocarías tus relaciones amorosas de forma diferente si sabes que la corporeidad jugará un papel secundario; no necesitarías mucho dinero para viajar, ya que podrías enviar a tu yo virtual a conocer los lugares que quieres ver en una experiencia inmersiva que apenas se distingue de la realidad; ni siquiera experimentarás la pérdida de un ser querido de la misma manera, ya que a través de la inteligencia artificial y el big data podrás construir un griefbot (un robot del duelo) para seguir interactuando con una persona que ha muerto. Se crea así un lugar donde el cuerpo, propiamente hablando, no importa en absoluto. Un espacio donde la máxima “llega a ser quien eres” se transformaría en un “créate a ti mismo como quieras”.

En su famoso libro Anarquía, Estado y Utopía, el filósofo estadounidense Robert Nozick plantea un experimento mental que es aplicable al Metaverso. Nozick propone que nos imaginemos una máquina de experiencias capaz de simular cualquier vivencia de manera indistinguible a la realidad. Es decir, una máquina a la que te conectas, seleccionas una experiencia y al terminar es imposible distinguir si ha sido una experiencia real o inducida. ¿Estarías dispuesto a conectarte a tal máquina para poder vivir todas aquellas experiencias que desees? El filósofo estadounidense ofrece varias razones para descartarla. Entre ellas, que las personas quieren hacer ciertas cosas, realizar esas acciones, y no solamente tener la experiencia de que las hacen. Además, esta máquina nos limitaría a una realidad diseñada por el hombre, algo no más profundo ni importante de lo que una persona puede construir. El Metaverso pretende ofrecer un “servicio” similar a la máquina de Nozick, y también podemos aplicar sus razonamientos . ¿Es mejor una experiencia inmersiva de un concierto o el ir realmente a un concierto aunque no notes la diferencia?¿Cómo se vivirá en un mundo totalmente mediatizado por la tecnología y diseñado por grandes compañías?

ESTE DEBATE ACERCA DE LA GENUINIDAD Y LIBERTAD DE NUESTRAS EXPERIENCIAS en el Metaverso está íntimamente relacionado con la desaparición (o al menos deterioro) que habrá de un sentido, o cualidad, básica para la vida humana: el tacto. El tacto es una manera fundamental, primitiva y propiamente humana de estar en el mundo. Pero en este nuevo mundo virtual se buscan un conjunto de tecnologías con las que el contacto directo con personas, objetos y lugares no sea necesario. Aunque muchas de nuestras experiencias serán táctiles (algunas ya lo son actualmente), en el sentido de que implicarán el contacto con una pantalla, el tacto con otros objetos y otras personas disminuirá gradualmente. Sin embargo, el tacto es esencial para establecer relaciones, para entendernos a nosotros mismos y a nuestro entorno y, en última instancia, para nuestra libertad. No es sólo la sensación real de contacto con lo que nos rodea, sino también el propio acto de tocar lo que nos conforma como personas.

El filósofo alemán Edmund Husserl decía que a través del tacto nos sabemos sujetos de nuestras acciones, pero también nos descubrimos tocados por el otro: nos abrimos a cómo el otro se siente con nosotros y cómo nosotros nos sentimos con el otro.

No solo eso. El antropólogo inglés Robin Dunbar, señala dos elementos fundamentales para crear vínculos con otras personas. Por un lado, el tiempo. El tiempo que dedicamos a nuestras relaciones tiene una influencia directa en su calidad. Por otro lado, un aspecto puramente biológico: el componente emocional de una relación parece venir a través de una oleada de endorfinas que, tanto en primates como en humanos, se desencadena normalmente por el contacto físico. Es decir, que la fugacidad e inmaterialidad que traerán consigo las tecnologías que se busca desarrollar eliminará precisamente aquello más necesario para las relaciones humanas: tiempo y contacto.

PERO LA AUSENCIA DE PRESENCIALIDAD Y CONTACTO EN LAS RELACIONES PERSONALES puede ser un elemento liberador para muchas personas. A través del avatar podremos decidir nuestra altura, atuendo, sexo o forma física. Estas posibilidades, que parecen banales a primera vista, pueden ser un elemento interesante. Por ejemplo, en los casos de personas que tienen dificultades para relacionarse con los demás, ansiedad, enfermedades como la anorexia, o personas que han nacido con un sexo con el que no se identifican podrán experimentar otros modos de ser. Sin embargo, esta influencia puede ser bidireccional. No sólo la persona diseña su avatar, sino que en esta relación el avatar también influye en cómo la persona se percibe a sí misma. De este modo, frente a un mundo virtual abierto a la posibilidad de autocreación y sin límites al cómo queremos ser, el mundo real se muestra como un impedimento para poder ser como nos gustaría. Esto podría ser perjudicial y generaría descontento para la persona, ya que empezaría a sentir su cuerpo como algo negativo

Por otro lado, de la misma manera que el tacto es fundamental para establecer relaciones con los demás y para entender cómo somos, también lo es en el modo de relacionarnos con los objetos de nuestro entorno, siendo así garante de nuestra libertad. En el Metaverso no podremos manipular los objetos. Como señala el pensador surcoreano Byung-Chul Han, la mano es el órgano de la actividad y el dedo de la elección. Podremos interactuar con los objetos, pero no manejarlos. En la interacción, la acción se ejerce recíprocamente entre la persona y la cosa. En la manipulación, la persona utiliza la cosa para un fin determinado. Es decir, se pierde parte de la iniciativa, de la actividad que tienen las personas cuando se relacionan con los objetos.

AHORA EL OBJETO VIRTUAL TAMBIÉN TENDRÁ EN SÍ MISMO ACTIVIDAD independientemente de la persona. Así, más que acción, en el Metaverso tendremos elección. Sin nada que manipular, sin una realidad que se le resista, la libertad como actividad pierde su sentido porque pierde sobre qué actuar, y si pierde sobre qué actuar, la propia libertad se pierde. Lo podemos ver en la actualidad. Los relojes inteligentes nos indican cuándo debemos descansar o hacer deporte, los coches inteligentes nos dicen por dónde conducir, las aplicaciones nos buscan pareja y nuestros teléfonos móviles nos hacen sugerencias en función de nuestros movimientos. Con el Metaverso esto se podría amplificar. Transferimos nuestras capacidades mentales a las cosas para que trabajen para nosotros. Con el movimiento de un dedo, las personas elegirán entre diferentes opciones, pero no actuarán.

El Metaverso se anuncia como la próxima gran revolución en nuestras vidas. Una vasta plataforma inmersiva en la que las personas interactuarán a través de su yo virtual, donde las nuevas tecnologías nos permitirán saltar las barreras del mundo físico y que abrirá nuevos horizontes de posibilidades. Sin embargo, parece intuitivo que también podría provocar algunas pérdidas que tendrían un impacto directo sobre nuestras vidas. Es el caso del tacto, fundamental en nuestro modo de conectar con los demás, con nosotros mismos y para entender nuestra libertad.

JAVIER DÍAZ

Periodista y graduado en Filosofía