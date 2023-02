“Mi sueño era hacer una canción que la gente cantara”

La artista de Elche será la representante de España en la próxima edición del Festival de Eurovisión con EaEa, canción con la que arrasó en la final del Benidorm Fest.

¿Qué ha sentido al despertarse con el micrófono de bronce?

Amanecer aquí con esta luz y con este mar ha sido decir: ‘Estoy en casa y nada malo puede pasar’. Lo más importante es que esta propuesta nace de una verdad y estoy muy convencida de ella. Me siento muy representada. Ojalá fuera de España también llegue tanto y pellizque corazones. Creo que cuando algo nace desde donde tiene que nacer llega hasta donde tiene que llegar. Ojalá llegue bien alto para dejar a España donde se merece.

¿Cómo ha vivido estas horas?

Han sido muy de compartir y agradecer a todas las personas que han hecho posible que este espectáculo tuviera el lacito. Cuando me habéis preguntado quién debía representarnos en Eurovisión yo siempre decía que debía representarnos quien estuviera listo, quien tuviera el pasaporte. Había propuestas increíbles. El nivel de puestas en escena este año se ha superado y es un orgullo que EaEa haya destacado dentro de todo esto.

¿Ha recibido algún mensaje que le haya hecho especial ilusión?

El de mi hermana Sara, por supuesto. Es mi talismán, mi maestra. Y también el mensaje de un maestro que es Álvaro Tato, un dramaturgo madrileño con el que empecé a escribir mis primeras letrillas. Para esta canción yo quise coger una de sus letras y que estuviera en EaEa. Es la parte que dice ‘Mi niño, cuando me muera que me entierren en la Luna y todas las noches te vea, todas las noches menos una’. Eso me recordaba a una cancioncilla muy dicharachera que cantaba mi abuela. Hablaba de la muerte desde ese carácter que tienen los sevillanos tan desenfadado. Nos hablaba de la muerte pero nos acabábamos riendo. Eso me parecía una lección de vida.

El año pasado se presentó con Secreto de agua. ¿Perseverar es la clave también en la vida?

En todo. Si tienes un sueño, incluso si aún no sabes cuál es tu sueño, incluso si no lo tienes, lo importante es no estar quieto porque en el camino acaba apareciendo. Es lo que me ha pasado a mí. Trabajaba duro detrás de los escenarios y era muy feliz enfocada en la escenografía y el vestuario, y trabajando para que otros contaran sus historias. Pero cuando la música llama definitivamente a mi puerta, que siempre ha estado presente en mi casa desde pequeña con el ‘cuarto de la música’, al final se ha convertido en lo que soy.

¿En qué momento decidió que quería apostar por la música?

Ha sido una transición. Cuando las cosas van pasando poquito a poco, vienen calando. A la par que iba haciendo escenografías iba descubriendo el paso al frente. Ha habido ciertas personas, como Álvaro Tato, que han confiado en mí, vieron que tenía algo que contar y me subieron al escenario. Descubrí que la música era donde me sentía más libre. Llevo todo el año trabajando en un repertorio propio, dando conciertos y deseando que eso crezca, materializarlo en un disco y poder volar.

En la final la vimos abrazándose con Agoney tras proclamarte ganadora. ¿Qué se dijeron?

Nos intercambiamos unos audios ese mismo día y los días previos. Los dos estábamos de acuerdo en que podía pasar cualquier cosa. El año pasado estaba un poco polarizado, había dos favoritas, y al final hubo una gran sorpresa. Yo pensaba que este año podía pasar lo mismo. Cualquiera de mis compañeros estaba preparado para este micrófono de bronce. Agoney es un gran compañero y le dije que ganáramos o no ganáramos nosotros, ojalá nos sigamos encontrando en el camino porque eso será una buena señal. Admiro su trabajo y eso significaría que voy por buen camino. Es calidad, calidad de compañero y artista.

La entrevista se interrumpe: los fans empiezan a cantar EaEa.

¡Ay mis pichones! (Risas) ¡Qué se arrancan por bulerías! ¡Olé! Este era mi sueño, hacer una canción que la gente cantara. El año pasado me sorprendió porque al final Secreto de agua se la acabaron aprendiendo. Creo que todas las canciones que pasan por el Benidorm Fest se acaban convirtiendo en himnos.

¿Cómo imagina ese vuelo hacia Liverpool?

Un vuelo ojalá igual de dirigido, de enfocado, concentrado, porque ahora viene un reto mayor que es abrir ese balcón a Europa y cantarles con emoción.

¿Ha contactado con algún sello?

Estaba en conversación con diferentes sellos que espero que se unan para sumar a esta identidad que estoy creando que quiero que sea muy propia. La única garantía de que sea un camino a largo plazo que sea lo más auténtica posible, que no se parezca a nada.

¿Le gustaría vivir un encuentro con Remedios Amaya?

¡Por supuesto! Me muero si eso pasa. Me subo a su barca. ¡Vamos a proponerlo! (Risas) Ojalá pase.

¿Tiene algún miedo?

¡El inglés! Es la oportunidad perfecta para superar ese trauma.

¿Y tiene miedo a la posición en Eurovision?

Estoy tan convencida de lo que hemos hecho y desde dónde lo hacemos, que el resultado no va a ser lo que valore, no va a ser determinante para mí. Ojalá, por todo lo que representa, pueda llegar lo más alto posible. Lo de Remedios Amaya fue una injusticia. Europa no estaba preparada, y ojalá cambien las tornas con EaEa.

¿Ha hablado con Chanel?

Tenemos una llamada pendiente. Cada persona vive la experiencia a su manera, pero no está de más saber cómo lo vivió. Ya me han ido dando consejos que creo que son fundamentales. El más importante es no perder el centro.

¿Hay planes de lanzar el videoclip de su canción?

Tengo reuniones ya programadas para el equipo creativo. Teníamos previsto de cara a primavera lanzar Plumas de nácar. Fue la primera canción que escribí y tengo ganas de materializarlo.

¿Ha tenido problemas a la hora de desarrollar su propuesta?

Como ya conocía el Benidorm Fest por dentro me he sentido como si fueran parte de mi equipo. Aunque la propuesta parezca sencilla, que parece que solo es una cortina, no sabéis el trabajo que dan los flecos. Lo han dado todo para que estuvieran peinados para la gran final, y estoy súperagradecida.

¿Los flecos estarán en Liverpool?

Hombre, por supuesto. Ya se pueden poner a entrenar en peinar flecos.