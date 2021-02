Microbiota del revés, varias olas y unas diez borrascas

Me cuesta admitirlo, pero a estas alturas yo ya tengo la sensación de que la vida se ha convertido en una sucesión de borrascas y olas COVID. Del fenómeno meteorológico adverso llevamos en los dos meses que van del año diez oficiales con nombre propio y unos cuantos temporales más de los que ya he perdido la cuenta; y de lo segundo, ni siquiera se han puesto de acuerdo los científicos haciendo recuento desde el inicio de la pandemia, aunque sí parecen coincidir todos en anunciar a los cuatro vientos que aún no bien hayamos acabado esta tercera o cuarta, ya tendremos la próxima acechando a la vuelta de la esquina.

Visto así el panorama, a nadie extrañará que me pase los días suspirando por un poco de arena, sol, bikinis y palmeras. Y copita de ron miel en la mano de paso también, por eso de darle un toque animoso a la estampa. Pero cuantas más ganas tengo, peor se me pone la cosa entre los frentes que entran por el Atlántico, el coronavirus que sigue campando a su libre albedrío y un plan de vacunación que no me pilla por edad ni tiene en cuenta mi sociabilidad.

Normal que con todo este panorama, las compañías aéreas no se corten un pelo a la hora de mandarme publicidad de vuelos para la primavera... ¡¡¡del 2022!!!

Contentita me tiene desde ayer Easy Jet diciéndome vía mail que la temporada primaveral del próximo año ya está abierta y que el sitio dónde pasarla depende de mí. ¿Me lo estáis diciendo en serio gente de márquetin? Porque no sé qué es peor, si la depresión por pensar que el 2021 no existe en materia de vuelos o el cabreo que me da el recochineo ese de que lo del destino es cosa mía.

Es verdad que igual estoy un poco irascible de más últimamente y por eso no me lo he tomado todo lo bien que debiera, aunque lo del cansancio, el mal humor, la irritación y el estrés que me acompañan en los últimos tiempos, por lo visto, pueden ser por la pandemia o, según la doctora Sari Arponen, por la microbiota.

Que aún no sé muy bien de qué va realmente el tema, pero si ella lo dice, que es doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Medicina Interna, profesora universitaria y experta en el tema, yo me callo y le echo la culpa de mi mal humor a la flora intestinal sin ningún problema. Todo lo malo, digo yo, será cambiar el gin tonic consolador por el sano yogur con bífidus activo, ¿no?

AUNQUE PARA CAMBIAR EL HUMOR TAMBIÉN AYUDA seguir a Susi Caramelo, presentadora y humorista con programa en Movistar +, que esta semana mismo pasó por El Hormiguero de Pablo Motos, y por extensión, por un buen número de periódicos y revistas que recogieron en sus páginas la entrevista. Curioso comprobar la cantidad de titulares que dio, visto los diferentes enfoques que le dieron en la prensa al asunto en cuestión, y lo chocante que resulta como personaje Susi para quienes no la siguen a diario en su cuenta de Instagram, una de mis preferidas, por cierto, junto a las de la actriz Ana Milán, @hazmeunafotoasí y @ladrama_queen (absténganse los ofendiditos).

Y es que llegados a este punto de la vida, de novelear por las redes a mí ya solo me interesa ver fotos bonitas y reírme, cuanto más mejor, de todo y de nada. Así que voy a aprovechar para manifestar, ya que tocamos el tema, que personalmente alucino con la cantidad de personas que se molestan en poner verdes al prójimo exponiendo lo que no les gusta de ellos, la mayoría de las veces en unos términos de lo más desafortunados y bastante mezquinos. Con lo fácil que resulta no seguir cuentas que no interesan e incluso bloquear a los que no te gustan para que no te aparezcan ni aún despistándose el algoritmo, no entiendo muy bien el fenómeno hater y el por qué de ese empeño de muchos y muchas en perder el tiempo y vomitar bilis.

Y me da que el grandísimo pianista James Rhodes, que acaba de cerrar Twitter “por salud mental”, tampoco, aunque a mi juicio él lo gestiona la mar de bien.