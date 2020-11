Miguel A. Amutio Gómez, premio ‘Colexiado de Honra’ do CPEIG

Santiago. O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) outorga o premio Colexiado de Honra de 2020 a Miguel A. Amutio Gómez, polo súa contribución ao desenvolvemento da administración electrónica en España.

Estes premios enmárcanse na gala da XII Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia, a máis importante do sector da informática en Galicia, que se celebrará este venres, no Hotel OCA Puerta del Camino de Santiago. Os premios da Noite corresponden a dez categorías onde os colexiados e colexiadas recoñecen as iniciativas ou persoas destacadas no ámbito da enxeñaría en informática.

Miguel A. Amutio Gómez é director da División de Planificación e Coordinación de Ciberseguridade da Secretaría Xeral de Administración Dixital e da Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital. Neste posto, desenvolve a dirección técnica e estratéxica do Centro de Operacións de Ciberseguridade da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos, así como o desenvolvemento e aplicación do Real Decreto 3/2010 Esquema Nacional de Seguridade e as súas Instrucións Técnicas de Seguridade, ambas en estreita colaboración co Centro Criptolóxico Nacional (CCN).

Amutio Gómez é Licenciado en Informática pola Universidade de Deusto (1988) e é titular das certificacións profesionais CISA, CISM e CRISC. Tras unha etapa de seis anos no sector privado, en 1994 ingresou como funcionario en prácticas no Corpo Superior de Tecnoloxías da Información. REDACCIÓN