Miguel Ríos: “Lo de la ley del sí es sí es la vuelta al tiro en el pie de la izquierda”

El cantante Miguel Ríos, que comenzará en agosto una gira por toda España para celebrar los 40 años de su disco Rock & Ríos --que se grabó en directo en 1982--, ha asegurado que lo que ha ocurrido con la Ley del ‘solo sí es sí’ es “la vuelta al tiro en el pie de la izquierda” y ha apostado por corregirla para evitar que se sigan produciendo rebajas de penas a agresores sexuales.

“Lo de la ley del sí es sí es la vuelta otra vez al tiro en el pie de la izquierda que ha estado practicando en toda su puta vida”, ha afirmado Miguel Ríos, este viernes, en una entrevista concedida a Europa Press.

Ríos ha destacado que el Gobierno ha hecho “cosas cojonudas”, ha conseguido “hitos”, ha “atravesado una pandemia”, la “debacle económica que provoca una guerra” y ha lamentado que ahora “lo único que le falta es que el propio Gobierno se pegue un tiro en el pie”. “Le ha pasado a la izquierda, es histórico, la izquierda tiene un sambenito colgado, el de, por desgracia, ser su peor enemigo”, ha precisado.

En todo caso, el cantante ha defendido que la Ley del solo sí es sí “está claro que es una ley buena” porque considera que “el consentimiento tiene que ser muy explícito”, aunque se ha mostrado partidario de corregirla para que no se produzcan más rebajas de condenas a agresores sexuales.

“El consentimiento sobre todo, y si se rebaja alguna pena porque se ha hecho mal, es una putada, pero sobre todo corregirla, claro, eso por supuesto”, ha opinado.

ACOSO EN EL MUNDO DE LA MÚSICA: SE VE, “POR SUPUESTO”

Respecto a las denuncias por acoso en el mundo del cine, Miguel Ríos ha señalado que este acoso también se produce en el mundo de la música, aunque dice que él nunca lo ha sufrido. “En mi caso no. ¿Que se ve? Por supuesto. Esto ha sido el pan nuestro de cada día, sobre todo para las mujeres”, ha apuntado.

En concreto, sobre el acoso denunciado en los Premios Feroz, el cantante ha dicho que es “acojonante” y que hay que “parar” a los acosadores, “parar la fiesta y afearles la conducta” y después, denunciarles ante la Policía.

“Lo que pasó en los Feroz me parece acojonante, al tío se le dan dos mojicones y ya está, que vino un tío y quiso comer la boca a otro tío; ¿y el tío se queda ahí así?”, ha comentado, al tiempo que ha añadido que él se habría enfrentado. “Yo vengo de una generación que si me acosan le pego una hostia, no es que hubiera denunciado es que le hubiera roto la cara”, ha enfatizado.

Miguel Ríos asegura que está “absolutamente de acuerdo” con el movimiento feminista y siente “absoluta vergüenza” porque se ha dado cuenta de que él ha sido “un machista mucho tiempo” y reconoce que aún le quedan “micromachismos”.

“Hemos vivido un patriarcado y ahora ha llegado un momento que las mujeres dicen ‘no’ y me parece cojonudo”, ha remarcado.

BIEN-VE-NI-DAS

En este sentido, en la nueva versión de su mítico ‘Bienvenidos’ que sale este viernes, y en el que canta junto a su hija Lúa y al actor Javier Bardem, cambia por primera vez el masculino por el femenino, para decir ‘bienvenidas’. “Decía: ¿Pero cómo no he cambiado el verso en estos 40 años con toda la cantidad de lucha que ha ganado la mujer?”, ha comentado.

A su juicio, esta toma de conciencia sobre la igualdad forma parte de la “evolución”, al igual, según ha dicho, que la conciencia sobre el cuidado y respeto de todos los animales. “Cuando éramos pequeños, nos gustaba maltratar animales, tirábamos piedras a los gatos, eran objeto de no protección, y ahora me produce pavor ver ese sufrimiento”, ha confesado.

Ríos también ha criticado la desigualdad que existe en el mundo y ha remarcado que “lo peor que le pasa a la humanidad es que haya gente obscenamente rica y otra obscenamente pobre”.

LA CANCIÓN DE SHAKIRA: “UNA MIERDA”

Por otra parte, preguntado por la canción de Shakira sobre Piqué, Ríos ha opinado que es “una mierda” porque utiliza la “revancha” y se ha mostrado sorprendido por el hecho de que al público le haya gustado tanto.

“Me parece la parte más miserable de la comunicación cultural, que sirva de revancha de alguna cosa particular, pero que además a la gente le interese tanto. ¿A mí qué coño me importa si Shakira y Piqué se llevan bien o mal? A mí me parece la canción una mierda, es horrible”, ha valorado.

ROSALÍA Y C-TANGANA

Por el contrario, ha alabado temas de otros artistas como “el Motomami de Rosalía”. A su juicio, es “un disco a estudiar, con cosas brutales, hallazgos maravillosos” y “la chica canta que te mueres”. También ha exaltado una letra de C. Tangana cuando dice “yo era ateo y desde que vi tu cuerpo, ahora creo”. “Es un verso que merecía haberlo hecho el mismísimo Sabina”, ha comentado.

Así, ha reconocido que hay músicas que son ajenas a él pero en las que encuentra “muchos valores”. “Lo que me gusta es la música que mantiene una cierta actitud de dignidad. Yo quiero vender discos, que mis mecenas me sigan, que me sigan comprando discos y entradas pero no a cualquier precio”, ha abundado.

En esta línea, ha añadido que no se ve componiendo un tema con el productor musical Bizarrap, que lanzó al éxito a Quevedo o la última canción de Shakira. “Creo que Bizarrap es un chico que hace música electrónica y yo no estoy en edad para merecer”, ha afirmado. “Que te oyen 24.000 millones de personas? ¿Y qué?”, se ha preguntado.

Ahora, Miguel Ríos se prepara para su gira, que comenzará en agosto y dice estar “tranquilo” y contento al ver que “el espíritu del Rock & Ríos ha crecido mucho a través del tiempo”. “Eso me da mucha alegría porque cuando haces canciones lo que quieres es que permanezcan, que siga teniendo importancia en el momento presente es un regalo”, ha manifestado.

LA GUERRA EN UCRANIA: “UNA RUINA PLANETARIA”

Si bien, el cantante espera no tener que volver a gritar “no a la guerra”, tal y como hizo hace un año en el WiZink Center, porque la guerra en Ucrania ya haya terminado. “No me esperaba que un año después (continuara la guerra), no lo deseaba, pero me temía que sí porque esto es un negocio y hay mucha gente que gana mucha pasta provocando el dolor y la muerte”, ha lamentado. “Esperamos que en agosto haya terminado porque si no, es la ruina planetaria, no solo ruina económica sino moral”, ha añadido.

Ríos ha tachado de “desalmados” a los que han empezado esta guerra y a los que se benefician. “Que en el siglo XXI todavía nos sigan vendiendo que un tipo invade otro país para salvarlos del nazismo. ¿Creen que somos gilipollas o qué pasa? Clama al cielo, no me jodas, es absurdo y muy obsceno”, ha zanjado.

Sobre si seguirá sobre los escenarios mucho tiempo, Ríos, de 78 años, ha explicado que en la música encuentra “una explicación a estar vivo” y ha recordado a otros grupos y cantantes que son más mayores que él y siguen “increíbles”, como Mick Jagger, de The Rolling Stones, o Bob Dylan. “Ahora no me puedo retirar otra vez porque la gente se va a reír mucho de mí. Tendré que diluirme en el tiempo, como los viejos rockeros que nunca mueren”, ha señalado.



MADRID. E.P.