Minicampamentos de verán en varios establecementos turísticos da comunidade

Santiago. Coñece Galicia, minicampamentos que se desenvolverán en aloxamentos turísticos distribuídos por toda a xeografía galega en estancias de cinco días, de luns a venres é unha iniciativa da Xunta. A Consellería de Política Social xunto coa de Cultura e Turismo impulsan esta iniciativa, que é unha das principais novidades da Campaña de Verán deste 2020 e que completa a programación de campamentos tras a necesaria adaptación das actividades ao novo escenario provocado pola covid-19.

Esta iniciativa, de carácter lúdico e formativo, terá lugar en xullo e agosto, cunha oferta total de 533 prazas distribuídas nun total de 14 programas e instalacións diferentes. Está dirixida a nenos empadroados en Galicia que teñan entre 10 e 14 anos no momento da solicitude.

O obxectivo deste novidoso programa é apoiar a adquisición de competencias e habilidades por parte das persoas máis novas, ao mesmo tempo que se fomenta o coñecemento da riqueza natural e patrimonial da comunidade galega, así como o coidado do medio ambiente e o ocio educativo.

Os minicampamentos que se inclúen nesta proposta pódense consultar na páxina web de Xuventude. O prazo de inscrición comezará o vindeiro día 7 de xullo ás 10.00 horas e finalizará ata tres días antes do inicio de cada actividade. A reserva de prazas efectuarase a través do formulario electrónico de inscrición, que estará dispoñible tamén na web de Xuventude. Admítese a inscrición en ata tres quendas de programas, indicando a orde de preferencia de participación. A adxudicación de prazas será por rigorosa orde de inscrición.

Todos os programas teñen un custe total de 125 euros por participante, con descontos do 50 % para os membros de familias numerosas e monoparentais, e do 25 % para usuarios do Carné Xove. As persoas participantes deberán cumprir as medidas persoais de hixiene e prevención obrigatorias fronte á covid-19.

Coñece Galicia propón unha variada oferta de actividades de cultura urbana e ocio activo, de multiaventura e coñecemento do patrimonio natural e cultural, de turismo de natureza e educación ambiental, de coñecemento de paraxes naturais e mariñas ou de desfrute do medio rural, entre outras alternativas. Os lugares onde terán lugar os minicampamentos son Ribeira; Foz; Monforte; a contorna dos Ancares; Pobra de Trives; O Carballiño; Covelo; Lalín; O Grove; Silleda e as comarcas do Salnés, do Deza e do Morrazo.

A Campaña de Verán deste ano da Xunta, que leva por título O verán que necesitas, pon á disposición da mocidade 6872 prazas en diferentes actividades e campamentos, que comezarán na segunda quincena de xullo. Mañá celebrarase o sorteo das prazas nas diferentes actividades.