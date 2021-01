Miramemira busca repetir el éxito de ‘O que arde’ con ‘San Simón’

Santiago. Durante 2020 la productora Miramemira siguió cerrando cosas del gran éxito de O que arde, el último filme de Oliver Laxe. Además estuvoo trabajando en varios proyectos, el más importante de todos ellos es San Simón un largometraje dirigido por Miguel Ángel Delgado. La película tenía que haberse rodado el pasado otoño pero la pandemia les obligó a retrasarlo, desde la productora esperan estar rodando en noviembre de este 2021.

El segundo de los proyectos que tienen entre manos es Sica el primer largometraje de ficción de la directora catalana Carla Subirana.

Ahora mismo se encuentra en fase de producción y la cinta la coproducen con la productora catalana Alba Sotorra, se rodará a finales del 2021, principios de 2022. La película cuenta la historia de una adolescente que vive en la Costa da Morte y pierde a su padre en un naufragio.

Y por último tienen dos proyectos en desarrollo, el primero de ellos lleva por título O corno do centeo, la próxima película de la directora Jaione Camborda, en este caso realizan la coproducción con la productora Esnatu Zinema que dirige Camborda. La cinta es un largometraje de ficción ambientado entre A Illa de Arousa y la frontera fluvial entre Galicia y Portugal.

El segundo proyecto en el que están trabajando es Así chegou a noite, la última película de Ángel Santos, todavía en fase de guión.

A la productora Miramemira la pandemia les obligó posponer el rodaje de San Simón y aunque esperan rodar este año afirman que el futuro es incierto. Así lo cuenta Andrea Vázquez, productora de Miramemira: “Hay bastante incertidumbre, ahora mismo no está nada claro, en esta película hay bastante figuración, en proyectos como este meter una partida para pruebas PCRs no es viable. Esperamos que las normativas en el trabajo se resuelvan pronto. Hay series y películas que se están replanteando guiones para evitar el contacto y mantener las distancias, pero nosotros hacemos un cine naturalista y este tipo de soluciones no funcionan”.

A pesar de esto, desde la productora afirman que este parón obligatorio les ha permitido desarrollar más y profundizar más en los guiones.

Le preguntamos Andrea sobre el futuro del audiovisual y esta es la reflexión que ha compartido con nosotros: "Al estar más en casa la gente está consumiendo mucho más audiovisual, sobre todo en las plataformas digitales, solo esperamos que se siga financiando como hasta ahora, con ayuda pública y con fórmulas como la de la tasa de las plataformas, que obliga a revertir en el capital español, esto nos permite hacer producciones de más dificultad como la que hacemos nosotros".