Miryam Benedited, la resaca de un escándalo

Miryam Benedited acaba de ganar el juicio por las amenazas que recibió tras acabar el Benidorm Fest. Pone así fin al calvario que vivió durante las semanas posteriores al concurso, en las que distintos individuos le juraron que atacarían a su familia. Lo hicieron a través de las redes sociales, con mensajes de la siguiente bajeza: “Cacho perra, ojalá os muráis tú y tus hijos de un cáncer” o “Voy a quitarles la vida. Sé dónde vivís”. Aún le queda otro pendiente, pero hoy ya respira más tranquila. No sufre la psicosis del principio y puede pisar la calle con normalidad. La ira que desató su valoración a favor de Chanel encendió a una manada de fanáticos que, lejos de aceptar las reglas de juego, lanzaron contra ella su odio al no ganar sus propuestas preferidas. “Fue muy chungo. No sabía si iban en serio. Vivía nerviosa, miraba a todos los lados, temblaba cuando alguien se acercaba demasiado...”, reconoce la coreógrafa. Un año después de aquel huracán, sigue defendiendo su postura. Y lo hace férreamente. Como se muestra ella: una mujer clara, directa y contundente que jamás se ha dejado amedrentar por presiones.

Rigoberta Bandini y Tanxugueiras fueron las favoritas desde que se anunciaron sus canciones. En cuestión de horas, empezaron a acumular miles de reproducciones. E, incluso, se las consideró abanderadas de un nuevo feminismo. Todo eran flores para ellas. Eso hizo que el resto de temas quedaran eclipsados ante tanto brillo. La decisión parecía que estaba clara... hasta que llegó el turno de subirse al escenario. Sin esperarlo, Chanel deslumbró en la primera semifinal con un pack en el que aunaba voz, baile y luz. Pasó a la final con 110 puntos, 17 por delante del trío gallego. Este fue la primera opción para el público, pero la quinta para el jurado. Algo que llamó la atención de los espectadores y que empezó a generar ciertas tiranteces. El sábado se repitió la misma jugada: “SloMo” venció la preselección gracias al comité, ya que el televoto solo le otorgó el 3,97% de los puntos. Si bien “Terra” barrió con el 70,75%, tuvo que conformarse con la medalla de bronce después de que los expertos la volvieran a dejar quinta. “Ay, mamá” fue segunda a cinco puntos de la polémica campeona.

“Volvería a votar lo mismo. Nuestro análisis no fue a lo loco, sino desde el punto de vista profesional”, mantiene Benedited. A pesar de las múltiples explicaciones emitidas por TVE, las acusaciones de tongo se extendieron durante semanas. Hasta el punto de tener que desglosar los votos del jurado uno a uno, aunque sin desvelar su identidad: “Fue feo. ¿Qué interés tenía de que una persona saliera por encima de otra? Me daba igual. Lo que sí me importaba era que se pusiera en tela de juicio mi criterio. Mi objetivo era proponer a España el mejor candidato posible. Ni más ni menos. El resto de alternativas no eran óptimas para Eurovisión, lo que no quiere decir que fueran malas”. Entre ellas estaban Rayden, Azúcar Moreno, Blanca Paloma o Varry Brava. Las cuatro quedaron por encima de Tanxugueiras en la clasificación del tribunal. Ella tiene una explicación al respecto: “No era un paquete completo”.

–¿Por qué no lo era?

–Sencillamente, me encontré con varias posibilidades y elegí la que pensaba que podía hacer un mejor papel en Europa. Esa era Chanel. Su propuesta era profesional y todo lo demás estaba bastantes escalones por debajo.

–Si ella no se hubiese presentado, ¿cuál hubiese sido su elección?

–Para ganar no había ninguna otra opción. Entonces, ya podía haber elegido a cualquiera. A mí la canción de Rigoberta me encantaba, pero no acertó en la escenografía. E, igualmente, me lo he pasado en grande bailando con Varry Brava. Pero Chanel era la única que podía competir por el primer puesto. Hablamos de ganar, ¿eh? Todos podrían haber hecho un buen papel. Ahora bien, ganar no.

–¿Qué le pareció que, por primera vez, una lengua cooficial compitiese por representar a España?

–Fenomenal. Si soy vasca, ¿qué te voy a decir? He tenido que aguantar tantas cosas sobre esta cuestión... Como en mi Twitter pone que vivo en Madrid, la gente empezó a decir: “¿Qué se puede esperar de ella? No entiende de otras culturas”. Al mismo tiempo, estaban los que sabían mi origen y soltaban: “Le ha sentado mal la frase en euskera de Tanxugueiras”. Me parece genial que se presenten otras lenguas siempre que el proyecto esté bien hecho. No al revés.

Tras el veredicto, aparecieron datos que intentaron poner en tela de juicio la elección y la independencia del jurado. “Sí, mi opinión fue muy diferente a la del resto... pero yo no tengo fanatismos. Soy fría como un témpano. Puedo ser objetiva contigo, aunque cenes mañana en mi casa. En mi oficio conozco a todo el mundo. Tengo amigos que no trabajan conmigo porque son estupendos para otras producciones”, reconoce Benedited, que lleva en la televisión desde 1987. Si bien la coreógrafa se dio a conocer popularmente en la serie “Un paso adelante”, entonces ya llevaba una década ejerciendo de bailarina en programas como “Entre amigos” o “Verano de estrellas”. No obstante, el boom tuvo lugar en “Operación Triunfo” y “Tu cara me suena”. Hoy, sigue liderando en este último, lo que le ha impedido repetir en la nueva edición del Benidorm Fest.

–¿Este año hay alguna canción con potencial para revalidar el tercer puesto de Chanel en Eurovisión?

–Si el artista no es capaz de sujetar su propuesta en el Benidorm Fest, en Eurovisión tampoco lo va a conseguir. Y eso no nos lo podemos permitir. Ganaremos o perderemos, pero el objetivo es sentir que se ha hecho un buen trabajo. Allí, vamos a cantar. Por lo que la afinación debe ser perfecta: debes conocer tan bien tu garganta que, aunque no te escuches, cantes y sepas que no estás desafinando.