Patricia Hermida: “Mis compañeras periodistas, esas mujeres, ellas son mis referentes”

La palabra periodista conforma su “p” con una parte de persona, otra de pregunta, y una más de colegas como Patricia... Hermida (San Sadurniño, 1977). Si todavía no han leído las columnas que esta periodista ferrolana firmó en EL CORREO en la inolvidable primavera de 2020 están de suerte, se compilan en un libro bien escrito y mejor sentido... Antonio. Diario do Confinamento.

Sus páginas ofrecen emociones tan grandes como los astilleros de Ferrol cuando eran pozos de orgullo cuyo fulgor relucía mar adentro.

El área de la Muller e Igualdadedel Concello ferrolano ha publicado este volumen coordinado por el Club de Prensa de Ferrol y cuyos artículos escritos por Patricia durante días de piel en carne viva, son un necesario retrato para que tanta lucha y dolor no arda en el olvido.

Centra la portada el padre de la autora, que murió sin que se le pudiera brindar el adiós merecido. De él va permeado el libro de esta periodista (corresponsal de RNE en Ferrolterra) que habla además de sus mellizos, de su compañero, de su hermano, de su madre, de sus adentros. Patricia Hermida, que ahora encara una nueva etapa, se sienta con ustedes, con nosotros, para conversar mientras Antonio nos escucha y mira desde donde esté, presumiendo de hija, igual que hace en un hogar ferrolano mamá Rosina.

Inicia Periodismo en la Universidade de Santiago en 1995, ¿por qué?

Desde muy pequeña mi pasión era leer. Leía hasta las estampas que daban en los funerales. Además, me encantaba escribir y no es que me viera como periodista de mayor pero si me imaginaba como una mujer que quería escribir y y al final conseguí entrar en Periodismo, acabé la carrera y logré trabajar en la mejor profesión del mundo.

¿Cómo valora la Facultad?

Cuando hice COU, mi objetivo era sacar una buena nota en el selectivo para hacer Periodismo porque pedían una nota de corte bastante alta, y hoy es aún mayor, lo que es una barbaridad... No tenía plan b, quería entrar en Periodismo y lo conseguí.

Soy una defensora a muerte de la carrera de Periodismo. Me parece la mejor puerta de entrada en esta profesión, al menos así debería ser...

A mediados de los años 90, más allá de la parte académica, Santiago ardía, ¿mucha farra por Galerías?

Sí, recuerdo la farra... Santiago es una ciudad increíble. En mi promoción, la gran mayoría procedíamos de institutos públicos, de familias trabajadoras, y estudiábamos con becas. Hice algunas de mis mejores amigas y tuve profesores como Barreiro, en Historia; Beiras, en Política; o Margarita Ledo... referentes en su sector. De la facultad, recuerdo el ambiente, que era muy libre. Aprendías a conocer la historia de Galicia, su cultura, su política... y eso te abría la mente. Y al acabar las clases lo mejor que podías hacer era bajar hasta las Galerías y encontrarte con miles de personas en ese hormiguero de gente... y vivir la noche.

¿Qué le parece que la promoción de este curso 2020-2021 haya elegido a María Patiño como madrina?

Ni bien ni mal. Seguramente sea una elección buscando una madrina que les de un poco de alegría... ante sinsabores futuros de la profesión. Es su decisión y hay que respetarla.

¿Y cómo llegó a formar parte del equipo de EL CORREO GALLEGO ?

Hice el CAP, el Curso de Adaptación Pedagógica, para tener la posibilidad de ser profesora y empecé a estudiar un postgrado pero necesitaba trabajar para ayudar en casa. Empecé en una televisión local de Ferrol, luego en otra tele local, después en Radio Nacional de España (RNE), que compaginé durante casi veinte años con EL CORREO... Al periódico llegué porque Silvia Gómez Collado se iba y entré gracias a Chicha Pantín... Luego, trabajando desde Ferrol, tuve jefes como Luis Pousa, Charo Barba, José Antonio Pérez y Natalia Rodríguez.

¿Quién fue la madrina o el padrino de su promoción en 1999?

Gaspar Rosety, en un acto presentado por Santi Riveiro.

¡Vaya hornada, mucho talento!

¿Y qué pondría en un ‘very best’ de su etapa en este diario?

Lo de very best suena pretencioso pero estoy orgullosa de cubrir la lucha obrera de Ferrolterra... También de cuando descubrimos la tumba de la familia Franco en Ferrol. Además, citaría las entrevistas y reportajes con los luchadores antifranquistas, sobre todo el dedicado a Antonio Ares Abelleira, enlace de la guerrilla, que me impresionó profundamente. Pensando en otros temas, escribir las crónicas de verano, de conciertos y fiestas también me gustaba aunque llegase a recibir algún anónimo de desacuerdo...

Y en marzo de 2020, le piden hacer un diario del confinamiento...

Sí. Y lo empiezo con ilusión porque me gusta ese tipo de periodismo de narrar el día a día e involucrarte personalmente. Hubo alguna jornada complicada cuando no sabía de donde tirar, cuando el día a día se volvía monótono pero también estaba acompañada de una situación familiar en la que mi padre estaba enfermo, así que entonces ese diario de una periodista con mellizos encerrada trabajando en casa junto con mi compañero, que también teletrabajaba... se convirtió en el testimonio de una familia que estaba perdiendo a una de sus partes más importantes, que era mi padre.

¿Lo consultó con su familia?

Nunca. Nunca. Así como EL CORREO me dio siempre la mayor libertad para trabajar, en mi familia me han dado la máxima libertad para ser como quiero ser y para enfocar mi trabajo como yo quiero.

Y llega un día en que ese diario se hace libro, ¿cómo asume la idea?

Cuando Julia Díaz, presidenta del Club de Prensa de Ferrol me lo comentó, no me lo creía. De hecho, no me lo creí hasta que tuve el libro impreso en mis manos. Y la reacción de mi madre, que no sabía nada, al ver el libro fue... “¡Qué impresión!”, y luego hizo un comentario muy de madre al leer algunos artículos donde hablo de los tiempos universitarios: “O sea que... ¡de borrachera!”.

¿Sus referentes como periodista?

“Mis compañeras periodistas, esas mujeres, son mis referentes”.

¿Una película, un disco y un libro?

La ley de la calle, de Francis Ford Coppola; Lust For Life, de Iggy Pop; Santuario, de William Faulkner, y algún otro libro de Marguerite Duras.

¿Un concierto inolvidable?

El de Def Leppard, Europe y Whitesnake, en Santiago, en 2013.

¿Un rincón de Ferrol?

El campito de Canido, donde nos reunimos las mamás de clase con nuestros hijos.

¿Y uno de Santiago?

Cualquier lugar del Casco Vello.

¿Qué les diría a sus mellizos si hoy mismo ya tuvieran 44 años?

Son la alegría de la casa, te dan fuerza para seguir adelante...

Les diría lo que me decía mi padre a mi: “¡Non vou durar sempre!”.